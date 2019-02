Notes sobre el bloqueig a Veneçuela

La premsa mundial dedica diàriament extensos espais (de preferència titulars i columnes d'opinió) per ressaltar totes les dificultats per les quals travessa el poble veneçolà. En fer-ho, sempre culpa d'això a la gestió del president, Nicolás Maduro. Periodistes, opinòlegs, cantants, actors, acadèmics i polítics opinen amb fruïció en els principals mitjans del món sobre Veneçuela. Però aquesta obsessió mediàtica amb el país caribeny sempre amaga una variable clau per a qualsevol anàlisi mínimament rigorosa: el bloqueig.

Igual que ha passat per dècades amb Cuba, es jutja i critica el procés polític i la situació veneçolana com si no existís aquesta tremenda variable. No és novetat que un país que el Govern del qual intenta fer una política interior i exterior de manera independent i que, a més, planteja una crítica al sistema capitalista sigui bloquejat brutalment. Li passa a Cuba des de fa més de 50 anys. Li va passar al Govern de Salvador Allende qui, des de l'inici del seu mandat, va haver de lidiar amb un bloqueig econòmic internacional que va impulsar la congelació de les vendes del coure a l'exterior. De fet, en el seu discurs de desembre de 1972 davant les Nacions Unides, Allende va denunciar "el bloqueig financer i econòmic exercit pels Estats Units". El mateix va fer aquest any el president Maduro en les 73a Assemblea General de les Nacions Unides.

L'estratègia és la mateixa: bloquejar política i econòmicament els països dissidents (o sigui, sobirans) i ocultar mediàticament el bloqueig, així com les seves conseqüències, davant l'opinió pública mundial. Li ha passat a Cuba, li va passar a Xile i li passa a Veneçuela.

No obstant això, en cada cas el bloqueig adquireix expressions i modalitats particulars. Per al cas de Veneçuela podem distingir quatre: 1) bloqueig a través de decrets extraterritorials, 2) bloqueig a través d'intermediaris, 3) bloqueig mitjançant agències de qualificació de risc i, 4) bloqueig informatiu impulsat per les corporacions mediàtiques.

La primera modalitat es va formalitzar el 9 de març de 2015, quan Barack Obama va firmar un decret executiu que va declarar Veneçuela com una "amenaça inusual i extraordinària". Literalment, aquest decret diu: "Per mitjà de la present, informo que he emès una Ordre Executiva declarant una emergència nacional pel que fa a l'amenaça inusual i extraordinària per a la seguretat nacional i la política exterior dels Estats Units representada per la situació a Veneçuela" . Aquesta ordre executiva s'ha anat estenent en el temps i ampliant en els seus efectes. Al maig de 2018, Donald Trump, en resposta a la insolència chavista de convocar (un cop més) a eleccions, va decretar sancions del Departament del Tresor per prohibir la compra, per part de ciutadans nord-americans, de qualsevol deute del Govern de Veneçuela, incloses els comptes per cobrar. Aquestes sancions inclouen al Banc Central i a l'estatal petroliera PDVSA. A dia d'avui, Veneçuela no pot fer ús del dòlar com a moneda internacional, ni pot negociar cap transacció internacional a través d'aquesta divisa. Això implica la impossibilitat de negociar el deute extern, ja que la majoria dels contractes de deute pertanyen a jurisdicció nord-americana.

En aquesta línia, gran part del sistema financer internacional ha propiciat, en els últims anys, un esquema de bloqueig cap a les operacions financeres de Veneçuela. S'han succeït cancel·lacions unilaterals de contractes de corresponsalia bancària del Citibank, Comerzbank, Deutsche Bank, etc. Des de juliol de 2017, l'agent de pagament dels bons emesos per PDVSA, Delaware, ha informat que el seu banc corresponsal (PNC Bank) als Estats Units es negava a rebre fons provinents de l'estatal petroliera.

La segona forma, el bloqueig mitjançant intermediaris, és una expressió pròpia d'aquests temps. L'objectiu és evitar que qualsevol intermediari que realitza transaccions amb Veneçuela les porti a terme, impedint tota interacció i relació de Veneçuela amb empreses dels Estats Units. I no només d'allà: el Novo Banc (Portugal) va notificar a l'agost de 2017 la impossibilitat de realitzar operacions en dòlars amb institucions públiques veneçolanes per bloqueig d'intermediaris. S'impedeix, així, que els intermediaris de pagament actuïn, bloquejant qualsevol acció de pagament. Aquesta modalitat ha tingut conseqüències humanitàries en tant s'han vist afectades, per exemple, les compres de medicaments i d'aliments.

En 2017, 300 mil dosis d'insulina pagades per l'Estat veneçolà no van arribar al país perquè el Citibank va boicotejar la compra d'aquest input. El banc nord-americà es va negar a rebre els fons que Veneçuela estava dipositant per pagar la importació d'aquest immens carregament, necessari per als pacients amb diabetis. En conseqüència, la insulina va quedar paralitzada en un port internacional, tot i que existien els recursos per adquirir el medicament. A això s'hi afegeix que el laboratori colombià BSN Medical va impedir l'arribada d'un carregament de primaquina, medicina usada per tractar la malària. Un total de 23 operacions en el sistema financer internacional van ser retornades (entre elles 39 milions de dòlars per a aliments, entrades bàsics i medicaments). Finalment, des de novembre de l'any passat, 1.650 milions de dòlars de Veneçuela destinats a la compra d'aliments i medicines estan segrestats per part de l'empresa de serveis financers Euroclear, en compliment de les sancions del Departament del Tresor d'EUA.