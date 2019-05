VENEÇUELA

L'ultradretà Leopoldo López i la seva família es refugien a l'ambaixada d'Espanya a Caracas

L'opositor ultradretà veneçolà Leopoldo López i la seva família van abandonar aquest dimarts la residència de l'ambaixador xilè a Caracas (on s'havien instal·lat després del cop d'Estat) i es van traslladar a l'ambaixada d'Espanya, ha informat el canceller xilè, Roberto Ampuero. El ministre xilè d'Exteriors ha precisat al seu compte de Twitter que es tracta d'una "decisió personal" de López i la seva esposa, Lilian Tintori, després de considerar que l'ambaixada xilena a Veneçuela ja acull dues persones més en qualitat d'hostes.



Amb anterioritat, López, que complia una pena de gairebé 14 anys de presó en règim d'arrest domiciliari, va ser alliberat per militars amb un "indult presidencial" de colpista Joan Guaidó, reconegut com a president encarregat per més de cinquanta països (entre ells l'Estat espanyol). L'ambaixada xilena a Caracas té dos hostes des 2017, el diputat opositor Freddy Guevara i Roberto Enríquez, president del Partit Social Cristià (COPEI).