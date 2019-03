El proper dilluns 25 de març es disputarà a l'estadi de Montilivi el partit de futbol Catalunya-Veneçuela

Després de gairebé dos anys i mig sense jugar cap partit, la selecció catalana de futbol reapareixerà el dilluns 25 de març contra la selecció de Veneçuela a l'estadi de Montilivi. La Federació Catalana de Futbol ha presentat a Girona el partit, el primer que disputa la selecció en dates FIFA. Gerard López donarà a conèixer la llista de convocats la setmana vinent, però ja s'ha pogut saber el nom d'alguns jugadors, com Xavi (Al-Sadd), Cesc (Mònaco), Piqué (Barça) i el capità del Girona, Àlex Granell. Granell va ser un dels amfitrions en l'acte de presentació del partit, que es va fer ahir al Teatre Municipal de Girona, i es va congratular de formar part de la convocatòria. "I més jugant a casa, a Montilivi. Res em fa més il·lusió que vestir la samarreta de la selecció catalana".

La Federació Catalana de Futbol espera poder omplir les 13.500 localitats de l'estadi del Girona el dilluns 25 de març a les 21.00 . El que es desconeix és si a l'estadi s'escoltarà la cançó "Veneçuela vol pau" creada recentment per diversos artistes catalans i que fa dos dies va ser penjada a youtube on ja porta més de 16.000 visualitzacions. D'altra banda, és possible que durant el partit s'acabi produint alguna disputa entre el públic per motius polítics ja que a Girona hi ha una petita comunitat d'immigrants veneçolants "antimaduro" que ha anunciat que assistirà al partit.