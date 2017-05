Denunciem les amenaces contra un acte de solidaritat amb el govern democràtic de Veneçuela

Endavant OSAN hem convocat per aquest dissabte 20 de maig a Tarragona un acte públic per parlar sobre la situació a Veneçuela. En aquest acte hi havia d’intervenir el cònsol general de Veneçuela a Catalunya, Antonio Martínez Uzcategui.

Malauradament però, no serà possible la seva presència ja que des de la legació veneçolana se’ns ha comunicat que han decidit cancel·lar tots aquells actes públics en els quals no puguin garantir la seguretat dels seus representants i dels treballadors dels serveis diplomàtics.

El detonant d’aquesta situació ha estat l’episodi violent i d’impunitat del passat 11 de maig a Madrid. Aquell dia, l’extrema dreta veneçolana va bloquejar durant sis hores els accessos de sortida d’un acte convocat per diverses organitzacions d’esquerres de Madrid i que comptava amb la presència de l’ambaixador veneçolà a l’estat espanyol. Els crits de «Franco, Franco, Franco» que reiteradament cridaven els manifestants deixaven ben clar que allò que es presenta com a «oposició democràtica» és en realitat un front d’ultradreta disposat a acabar amb els avenços democràtics i socials d’aquests darrers 18 anys a Veneçuela.

Les accions violentes i intimidatòries de l’extrema dreta veneçolana compten amb la cobertura i el beneplàcit de l’estat espanyol. Des de fa més d’una setmana estem veient com a les xarxes socials diverses organitzacions ultres estan fent una crida a organitzar autocars per a boicotejar el nostre acte.

Aquesta impunitat també s’alimenta de la campanya mediàtica contra Veneçuela. Una campanya que intenta blanquejar la violència d’ultradreta presentant-la com a «oposició democràtica», negant-se a informar sobre qui són els culpables dels assassinats polítics que pateix aquest estat americà, i utilitzant el periodisme com una arma més de l’imperialisme per a tallar les ales als governs veritablement democràtics dels països en vies de desenvolupament. No és casualitat que aquests mitjans siguin propietat de grans empreses i bancs que es veurien beneficiades amb un cop d’estat que apartés el govern democràtic de Veneçuela. Com a exemple de tot plegat, denunciem que La Vanguardia va dedicar un article al nostre acte titllant la nostra organització de «facció» que «pone en duda que en Venezuela haya una dictadura».

Les amenaces no ens faran callar. És per això que Endavant OSAN mantenim la convocatòria de l’acte de solidaritat amb Veneçuela el proper dissabte 20 de setembre a les 19 hores a la Cooperativa Obrera de Tarragona. Fem una crida a omplir aquest espai i així tallar d’arrel la campanya intimidatòria de l’extrema dreta, atiada per l’estat espanyol i per diversos partits polítics parlamentaris, que vol silenciar les veus favorables al govern democràtic de Veneçuela.

No passaran!