Veneçuela

La CUP Tarragona rebrà al Cònsul General de Veneçuela a l'Ajuntament

El proper dijous 14 a les 17:30 h a l'Ajuntament de Tarragona oferirà una recepció al Cònsul General de Veneçuela a Barcelona, aprofitant la seva visita a la ciutat per realitzar una conferència, en concret a la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Per aquest motiu, durant la recepció es farà una roda de premsa per tal d'explicar l'organització d'aquesta recepció, així com perquè el Cònsul pugui explicar la situació actual que està vivint el país.

El Cònsul General de Veneçuela, Ricardo Capella, parlarà de "Revolució i conflicte en la construcció de la Democràcia a Catalunya" a la sala de Graus de la URV.