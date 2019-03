Diversos artistes catalans publiquen un vídeo en suport a Veneçuela

13 artistes catalans i un veneçolà han estrenat una cançó (i videoclip) en suport al poble bolivarià de Veneçuela

Aquest dilluns, 13 artistes catalans i un veneçolà han estrenat una cançó (i videoclip) en suport al poble bolivarià de Veneçuela, que advoca per la pau i contra la intervenció estrangera, la qual han titulat 'Veneçuela Vol Pau'. La cançó, escrita i composta per Lluís Bartra, reconeix la força del poble veneçolà amb frases com "Fem nostra aquesta lluita, i aturem l'embranzida d'aquest nord criminal; Lleials per sempre, traïdors no serem mai".