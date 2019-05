ALGÈRIA

Mor a la presó un pres polític amazic

Fa un parell de dies va morir l’activista amazic Kamel Eddine Fekhar després de fer vaga de fam durant 50 dies. Poc després d’haver iniciat una vaga de fam, juntament amb el seu company Ibrahim Aouf (un altre activista mozabita), la seva salut es va deteriorar molt ràpidament. Segons el seu advocat (Salah Dabouz), el pres polític estava mal cuidat a l'hospital de la presó de Ghardaïa, (a uns 600 km al sud d'Alger), on va ser empresonat; "Els funcionaris de la presó de Ghardaia tenen la intenció de liquidar físicament al doctor Fekhar? va afirmar fa pocs dies l'advocat que va afegir "La dona de Fekhar m'ha trucat avui (26 de maig del 2019) dient-me que el seu marit ni tan sols es va despertar durant la seva visita a l'hospital de la presó de Ghardaia". L’advocat (que també està processat per les seves acusacions contra els magistrats de Ghardaia) acusa el poder judicial, inclòs el fiscal general de Ghardaia, de la mort de Kamel Eddine Fekhar, així com al personal de la sala de presons de l'hospital de la mateixa ciutat.

Kamel Eddine Fekhar, membre del Front de Forces Socialistes (FFS) i activista pels drets de la comunitat Mozabita, va ser arrestat el 31 de març i detingut 72 hores més tard per declarar en una entrevista que hi havia "una segregació practicada per l’administració contra la població amazic". Kamel Eddine va ser detingut per ordre del fiscal general de Ghardaia, i empresonat pel jutge d'investigació de la primera cambra sota la pressió del fiscal i del fiscal general.

Alguns perfils de facebook han penjat la imatge del pres polític mort amb el text "Je suis Kamel Eddine Fekhar".