NORD D'ÀFRICA

Segueix la repressió contra els amazics

A Marroc i Algèria segueixen reprimint els activistes amazics.

Dilluns passat, al Rif (nord del Marroc), el Tribunal de Primera Instància d'Alhucemas (Taghzut en amazic) va condemnar a l'activista rifenya Bouchra El Yahyaoui a dos mesos de presó i pagar 5000 dirhams de multa. El Yahyaoui és la companya del militant rifeny Wassim El Boustati, sentenciat amb Nasser Zefzafi a 20 anys de presó (hi ha 52 militants rifenys empresonats a Casablanca). Bouchra El Yahyaoui va ser arrestada per primera vegada el passat mes de novembre. Poc abans, va aparèixer en un vídeo d'una manifestació on va demanar l'alliberament dels detinguts.

D'altra banda a la Cabília (nord d'Algèria), segons informacions publicades al twitter d'InterNacionalistes, Merzouk Touati havia estat condemnat a 10 anys de presó pels tribunals colonials algerians el passat mes de maig. Les seves opinions polítiques a favor de la Cabília i en defensa de la cultura berber foren suficients per una condemna "arbitrària" i "d'iniquitat" segons el Govern Provisional Cabil. El moviment ha anunciat que Touati ha passat a la clandestinitat sota la seva protecció i crida a ajudar-lo. Per a denunciar la seva situació ha creat el Comitè Merzouk Touati.