Això és una revolta..., però n’hi ha alguns que encara no se n’han assabentat

Carles Benítez Baudés, membe de l'equip de Llibertat.cat

Quan sento les paraules de Rajoy tot dient que «un puñado de gente instalada en el extremismo» ha colpejat la democràcia, criminalitzant així desenes de milers de persones que reivindiquen pacíficament el seu dret a decidir, me n’adono per enèsima vegada que les elits espanyoles i també les d'aquí encara no han entès res.

La manera que tenen de mesurar les quantitats ha de ser una mica estranya i sembla ser que no està massa homologada internacionalment, ja que en els darrers anys hem passat d’un suflé o escalfament d’estiu a «un puñado de gente instalada en el extremismo». Potser encara ho veuen tot en blanc i negre i això fa que no hi puguin veure més enllà.

Ho pensava així, dissabte passat a dos dies de la Diada, veient com un centenar de veïns del Valls sortien al carrer en solidaritat amb els treballadors del setmanari El Vallenc, mentre era escorcollada la seva seu per la Guàrdia Civil. Sobretot quan el veïnat de la capital de l’Alt Camp acomiadava els membres de la benemèrita fins que aquests van abandonar la població. Paral·lelament les xarxes socials es mofaven d’aquesta incursió repressiva dels cossos policials espanyols com el cas de l’escorcoll de l’impremta de Constantí a la recerca de butlletes de vot per al referèndum d’autodeterminació.

És que no podia ser d’una altra manera després de com anat l’anomenada operació Catalunya o el muntatge del document atribuït a la CIA. Amb aquesta manera d’actuar, te n’adones que no han entès res

I avui, hores després de la «Diada del Sí» han començat de nou amb la guerra de xifres com sempre d’una manera esperpèntica. Algunes vegades penso, si aquesta gent han entès alguna cosa o es pensa que ens poden enganyar, com aquella vegada de les famoses dues línies d’investigació per l’11-M.

A tot això, avui han posat sobre la taula un nou tema per confondre i per acabar-ho arreglar, «les persones que s’han manifestat aquesta Diada eren clarament independentistes», com si les persones que s’han manifestat a les darreres diades no ho fossin.

Modestament, no els acabo d’entendre i menys en aquest segle XXI on qualsevol persona amb un cop de clip es pot assabentar del que passa arreu. Com no acabo d’entendre la majoria de col·legues dels dels mitjans de la capital del regne i també d’alguns d’aquí, ja que si ho tenen tan clar que som «un puñado d’extemistes», que convoquin un referèndum pactat. Però diuen que això no legal.

Aneu fent... però com es deia a la Diada: votarem!

Aquests dies que ens manquen per dipositar el vot a les urnes estarem mobilitzats. Tornarem a ocupar l’espai públic, les vegades que calguin i ho farem com sempre ho hem fet aquests darrers anys. Ja no tenim por, ja no us tenim por. La revolta està en marxa i l’1 d’octubre, sortirem de nou al carrer per gaudir com sempre, aquest cop de la llibertat com a poble.

PS. VIDEO AMB IMATGES IMPACTANTS