Pensar la República Catalana és fer-la possible

Carles Benítez Baudés, membre de l'equip de Llibertat.cat

El llibre d’Antonio Baños La República possible (Ara Llibres, Barcelona, 2017) és un magnífic recull de pensaments i propostes elaborades amb l’objectiu de construir el futur de la Catalunya independent.

En divuit (18) capítols aporta dades de la realitat internacional i de la nostra història nacional per a abordar la complexitat del present amb una gran esperança de futur. Els temes tractats són molt diversos agrupats en quatre grans blocs:

- La Identitat (debat internacional / formes de vida i de pensar).

- La Nació (la cultura política / oposicions internes / les dues burgesies catalanes / valors polítics propis).

- La República (diplomàcia / administració / constitucions / ciutadania / lleis).

- El País (organització territorial / Catalunya-ciutat / mar-muntanya-ponent / economia / pedagogies / cultura / llengües).

Es tracta, en general, d’un esforç de reflexió sobre temes cabdals, sempre amb l’objectiu d’aportar experiències i consideracions que ajudin a construir un país millor. No és un llibre de solucions acabades sinó més aviat d’observacions i preguntes que poden ajudar a abordar amb més coneixement de causa el procés constituent i la construcció de la nova República catalana independent. L’autor sempre parteix de l’estudi d’experiències i realitats concretes, damunt les quals construeix les seves propostes i esbossa les seves consideracions.

Aquesta obra apareix en un bon moment, amb un cert temps d’anticipació respecte de l’inici del procés constituent, previst per a després del Referèndum i de la proclamació de la Independència. I abans també, per tant, de tota la tasca que caldrà emprendre en la construcció de la nova República.

D’una manera general és un llibre que ajudarà a aplanar el camí cap a l’objectiu de la República catalana independent, una república que serà més i més possible (com diu el títol mateix), com més propostes com les que s’exposen en aquest treball ajudin a crear la voluntat política d’assolir la nostra forma lliure d’organització col·lectiva.