Incendien l’Ateneu Popular de Sarrià, que apareix pintat amb símbols feixistes

Un incendi provocat ha destruït l'edifici de l'Ateneu Popular de Sarrià, al carrer de l'Hort de la Vila, a la vila de Sarrià de Barcelona. El foc, detectat a les tres de la matinada, ha fet malbé tot l'Ateneu.

Unes fotografies del perfil de Twitter de l'Ateneu Popular de Sarrià mostraven aquest matí la destrucció provocada per l'incendi i unes pintades feixistes (una creu gamada i una cèltica) a l'interior, obra dels autors de l'incendi.

L'edifici, propietat de l'ajuntament, estava gestionat per diverses entitats socials des feia un any. L'edifici estava buit en el moment de l'incendi i els bombers s'hi han desplaçat cap a les tres de la matinada.

Els responsables de l'Ateneu Popular de Sarrià ha comunicat fa poca estona l'evidència que es tracta d'un atemptat amb motivació política, que vinculen amb els espanyolistes ultres de Sarrià:

"I no pot ser que després de mesos d'atacs, que coneixem perfectament focus feixistes del districte: a Pl. Artòs, a al bar Sotavent, al Víctor, que alguns viuen a Sarrià-Sant Gervasi, atres venen de l'afició de l'espanyol."

"Hi ha pintades "Muerte a los CDR" cap dubte de la intencionalitat política."

us pugem algune imatges que he hem pogut treure. Fa mesos que estem denunciant atacas feixistes, i el perill que suposen. El feixisme avança si no se'l combat!! pic.twitter.com/hBnfSpFlis