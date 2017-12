Campanya sota (repressió)

Sense garanties mínimes, tot és possible sota repressió. Des d'agents feixistes de guàrdies urbans que prenen els cartells fins a provocacions que fins ara no han arribat a més, però que a l’escalfor de les consignes es poden agreujar.

Amb un estil de jurisprudència contrària a dret, mantenen encara empresonats 4 companys i els que són fora de la presó sota vigilància controlada al caprici d’un tribunal, més mig govern a l’exili.

A més de les acusacions sense fonament, estan perseguits pel que volen fer.

Molt bon article d’en Benet Salellas, que doctrinalment i basat en dret desemmascara aquesta línia d’actuació.

Ningú no pot ser acusat pel seu pensament; els pensaments no delinqueixen. Els fets són els que generen responsabilitats.

La pretensió judicial de fer-los abjurar és medieval i religiosa, inquisitorial. L’abjuració i l’administració de justícia són conceptes antagònics. Volen fer-los trair els seus principis per obligació legal.

Suposen que saben com pensem, i que per això provocaríem situacions que segons ells es transformarien en reaccions tumultuàries. I aleshores ordenen la detenció pel que suposen que saben que passarà. (¡!)

En base a la seva ideologia de la indissolubilitat d’Espanya, la col·loquen per sobre de la llei i ens persegueixen.

Cal ser professionals i hem crescut prou per a ser conscients que l’alegria no està renyida amb la seguretat.

Hem de fer la campanya, però ens hem de protegir pressuposant que poden passar situacions com les relatades o de més fortes.

Avui, la fatxenderia amb un combatent de la 'Divisió Azul', juntament amb la cúpula del PP, 12.000 individus, s’han manifestat en Barcelona.

Sols no són res, no tenen més arguments que el fanatisme i la seva suposada supremacia. Tots els discursos són d’odi i burla, promeses buides, en què ho donen tot per fet, fins i tot diuen que nosaltres som el passat. Ho diuen ells, qui no han sigut mai més d’un 8%.

El clip de campanya amb més arguments per a què la gent pensi és el vídeo de les CUP’s. Cap altre diu res que no sigui la continuació de les seves fal·làcies o la seva visió idealista burgesa i retrògrada

Es pensen que som només votants i que sense els caps que ells identifiquin, no som res. No prenen mai en compte el poble, perquè mai el pensen com un factor polític subjectiu.

Publiquen enquestes per desanimar i en cap cas preveuen que el darrer vot a pressió dins de les urnes plenes serà per la República.