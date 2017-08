"El tiempo vuela, nos vamos volviendo viejos..." Cantava Mercedes Sosa i es repeteix al meu interior

Per Guillem Vendrell Jofre

Serà això que de vegades em fa penar que m'he tornat immediatista? Això seria una desviació petit burgesa sí, però pot ser no en aquest cas.

Llegint a la Blanca Serra, em dic que pot ser la similitud de l'edat, peró...no, és sentir l'estat d'ànims general el que m'ho fa albirar així.

Capto, sondejo, segueixo amb màxima dedicació la situació catalana, i hi torno a conclusions semblants i coincidents. Pot ser no l'havia llegit abans, peró mai oficialment ningú no havia reconegut que si per la dèria d'un sector infantil, s'havia deixat córrer una oportunitat deixant que s'organitzi l'estat espanyol tot aquell temps sense govern; temps i condicions en que hauria d'haver estat un encert prendre la iniciativa d'actuació adaptada a l'análisi concreta de fets i realitats concretes.

Un govern que no actua, ja no té el poder.

Es va presentar per part nostra, un nou obstacle amb els pressupostos que no haurien d'haver arribat mai a poder aplicar-s'hi si s'hagués pres un altre posicionament tàctic.

Pot ser el fred que passo aquí, lluny de la participació activa i directa, o pot ser que estigui en un àmbit equivocat a Catalunya, al cap i a la fi no sé si arribo a aportar quelcom positiu.

Ara que hem arribat fins aquí, amb conseqüencia i compromís demostrable davant el sector independentista de la dreta a la qual, no li queda més alternativa que continuar o trair.

Ara que hi ha formacions amb un alt grau de disciplina, cal posar negre sobre blanc propostes clares com a organització i no només com a opinions individuals del que es creu, es pensa i s'ha conclós que és el pas que s'ha de donar Sinó que sigui la proposta d'un intelectual col.lectiu determinat. El partit no és necessari si no volem fer la revolució. Tinc aquesta percepció

Ser previsor és imperiós davant d'estar entusiasmat que és subjectiu.

Tinc la convicció que s'ompliran les urnes amb paperetes del SÍ.

Penso que tenim la responsabilitat de tenir la capacitat, no les eines i aparells, sinó la capacitat per a que el poble i els treballadors davant l'atenta mirada dels pusilàmines com els de CSQP i els comuns, estigui alerta I enllestida, en condicions de defensar el triomf com calgui.

Els pusilàmines segons els resultats assolits, si guanyés el Si faran el "Mas" i pretendran penjar-se les banderes dels baluarts conquerits pel herois i heroines del poble segador.

Si el poble té assumit els valors del trencament abans que ho decreti un govern, serà que el poder ha canviat de mans en l'esperit del poble i que avançarà triomfant.

1 d'agost de 2017

Guillem Vendrell Jofre