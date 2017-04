Xirinacs

La Fundació Randa-Xirinacs es desmarca de la biografia de Busquets i Grabulosa

La Junta directiva de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs s'ha desmarcat de la biografia de Lluís M. Xirinacs editada fa poc per Lluís Busquets i Grabulosa.

Amb un escrit amb el títol "Comunicat de la Fundació Randa – Lluís M. Xirinacs en relació a la recent publicació de “Xirinacs, el profetisme radical i no violent” escrita per Lluís Busquets i Grabulosa (2017), editada per Balasch Editor", l'entitat que preserva el llegat de Xirinacs denuncia una sèrie de greuges i desconsideracions envers la figura del pensador i activista independentista i també envers la fundació.

Entre els aspectes que es retreuen a Busquets i Grabulosa hi ha el fet que no es va contrastar amb els membres de la Fundació "aspectes importants per a la consecució de la biografia." En aquest sentit, exposen que es van trobar el llibre "ja publicat, sense intentar cap mena de consens amb els membres de la Fundació i, per tant, la responsabilitat del que hi ha aparegut és totalment seva."

Però allò que sembla més greu en aquesta denúncia pública és el fet que al llibre hi apareguin "opinions no fundades, les quals sovint s’amaguen sota l’anonimat de la font, qüestionen la integritat moral de Lluís Maria Xirinacs i Damians, així com de persones properes i estimades." I puntualitzen que al llibre "no només hem trobat inexactituds, sinó que, en alguns moments, el relat es fa compatible amb una tergiversació de fets."

Xirinacs per a uns pocs?



L'entitat va oferir a l'editor totes els materials documentals per tal que aparegués un llibre fidel a la biografia de Xirinacs: manuscrits, fotogràfics, videogràfics, digitals i altres. Però, denuncien, l'editor Busquets i Grabulosa "no va contrastar, amb els membres de la Fundació, aspectes importants per a la consecució de la biografia", un llibre que ha aparegut publicat sense s'intentés establir cap mena de consens amb els membres de la Fundació Xirinacs.

Un altre aspecte que ha xocat amb el tarannà de la fundació és el caire elitista del llibre, oposat amb els objectius de "mantenir viva i a l’abast de tothom l’obra i el pensament de Xirinacs." Precisament la Fundació Randa-Xirinacs ha creat plataformes a Internet perquè es pugui consultar el material i l'obra elaborats per Lluís M. Xirinacs de forma gratuïta, sota la llicència CC.