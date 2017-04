Xirinacs

Acte en homenatge a Lluís M. Xirinacs a Cerdanyola del Vallès

Elpropr diijous 6 d'abril es realitzarà un acte en homenatge a Lluís M. Xirinacs a Cerdanyola del Vallès. L'acte es durà a terme les 19h del vespre a la Sala d'actes del Museu d'Art (MAC) de la ciutat (c/Sant Martí, 88).

Aquest acte està organitzat per la Comissió Ciutadana 'Llegat Xirinacs' de Cerdanyola i compta amb la col·laboració d'Òmnium Cultural, l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs. Hi intervindran Arcadi Oliveres i Jaume Rodri, dues persones pròximes a Xirinacs i a la seva trajectòria com activista social i polític.



La demòtica de Xirinacs

Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs ha difós a través de les xarxes socials l'article de Doloros Marín Tuyà publicat a ElPunt amb el títol 'La demòtica de Xirinacs.'

L'article recorda el paper de Xirinacs en la defensa dels valors democràtics reals i conclour que "La vocació política significa voluntat d'estar al servei del poble amb tot el que representa, mentre que enganxar-se a la poltrona seria l'antipolítica."

Demòtica –del grec demos, ‘el poble', ‘el comú'– és una paraula que Lluís Maria Xirinacs rehabilita per aplicar-la a la força, pensaments i accions del poble o del comú, després de més de dos segles en desús.

Sobre els termes demòtica i democràci Dolors Marín exposa que:

"Xirinacs, home demòtic més que polític, va dedicar bona part de la seva vida a procurar que el poble català recuperés la seva consciència individual (l'ànima o força interior que es manifesta en sentiment, emoció, intuïció, inspiració i pot arribar a ser experiència mística) i la consciència col·lectiva o nacional (una energia que aflora) per fer una vida verament democràtica/govern del poble i per recuperar la seva dimensió comunitària."