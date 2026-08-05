Valls commemorarà el 50è aniversari del pas de la Marxa de la Llibertat

La ciutat de Valls commemorarà el pròxim 4 de setembre el cinquantenari del pas de la Marxa de la Llibertat, una de les mobilitzacions més emblemàtiques de la Transició als Països Catalans. L'acte tindrà lloc a les set del vespre a la plaça del Carme, davant la coneguda Font de la Llibertat, nom que aquest espai va rebre durant l'estiu de 1976 coincidint amb l'arribada de la Marxa.
La commemoració pretén recordar el significat d'aquella mobilització popular i reivindicar-ne el llegat mig segle després. Els organitzadors expliquen que la font es trobava aleshores completament abandonada, coberta de runa i vegetació, i que la seva recuperació es va convertir en un gest simbòlic estretament lligat a l'esperit de la Marxa de la Llibertat.
L'acte és fruit del treball iniciat l'octubre de l'any passat per antics participants i persones vinculades a la commemoració de la Marxa, que han preparat aquesta celebració coincidint amb el cinquantenari. Recorden també l'èxit de l'acte organitzat ara fa deu anys, quan la ciutat va reunir nombrosos protagonistes de la mobilització en una taula rodona celebrada a la plaça de l'Oli.
Els promotors assenyalen que molts dels joves que van participar en la Marxa de la Llibertat l'estiu de 1976 contemplen avui amb desencís l'evolució de les llibertats nacionals i democràtiques, després que les expectatives de ruptura amb el règim sorgit del franquisme fossin molt elevades en aquells primers anys de la Transició. Per aquest motiu, consideren necessari mantenir viva la memòria d'aquella experiència col·lectiva i del que va representar en la lluita per les llibertats dels Països Catalans.
La commemoració comptarà amb les intervencions dels antics marxaires Margarida Aritzeta i Joan Cavallé, que evocaran el pas de la Marxa per Valls i el significat polític i social d'aquella mobilització. També es descobrirà una placa commemorativa del cinquantenari, instal·lada per l'Ajuntament de Valls, en un acte amb la participació de l'alcaldessa, Dolors Farré, i d'antics membres de la Marxa de la Llibertat.
Nota sobre la foto: 4 de setembre de 1976, els marxaires netegen una font abandonada des de feia més
de tres anys. Dins la font hi havia fins i tot una moto. La font rebé el nom simbòlic de
“Font de la Llibertat” Text i fotos extret del llibre Marxa de la Llibertat – reportatge
gràfic.
La jornada es clourà amb una actuació musical de Gemma Batalla, fundadora i primera directora de l'Escola Municipal de Música de Valls.
Amb aquesta commemoració, els organitzadors volen retre homenatge a una de les mobilitzacions més significatives de la lluita democràtica i nacional dels anys setanta i conviden la ciutadania a participar en un acte obert que reivindicarà la memòria dels cinquanta anys de la Marxa de la Llibertat a Valls.