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Carles Rebassa rebutja amb un poema la invitació dels reis espanyols a Marivent

rebuig a la monarquia
Carles Rebassa rebutja amb un poema la invitació dels reis espanyols a Marivent

L'escriptor mallorquí declina assistir a la recepció de la Casa Reial espanyola i expressa el seu rebuig a la monarquia espanyola amb uns versos satírics.

04/08/2026 Política

L'escriptor i poeta mallorquí Carles Rebassa ha fet pública la seva negativa a assistir a la recepció que els reis espanyols ofereixen al Palau de Marivent a representants del món cultural de les Illes Balears.

Rebassa ha comunicat el seu rebuig mitjançant un poema difós a les xarxes socials, en què qüestiona la monarquia espanyola i la seva presència a Mallorca.

«Què es pensa aquest rei? Què vol?

Que vagi al seu refrigeri

a besar el cul de l'imperi

com si jo fos espanyol?», escriu a l'inici de la composició.

El poema també reivindica el caràcter públic de Marivent amb els versos:

«lladre hereu de Marivent,

que no és seu, que és de la gent».

Fent eferència al palau on la família reial passa part de les vacances d'estiu.

La composició conclou amb una negativa explícita a assistir a la convocatòria: «que m'esperi d'assegut», convertint la invitació en una presa de posició política i cultural davant la presència de la monarquia a les Illes.

Amb aquest gest, Rebassa se suma a les veus que, coincidint amb l'estada estival dels Borbons a Mallorca, expressen públicament el seu rebuig a la institució monàrquica espanyola des de posicionaments republicans i independentistes que reivindiquen els Països Catalans com a marc nacional. La seva resposta converteix una invitació protocol·lària en una presa de posició política i cultural davant la presència de la Corona espanyola a les Illes.

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