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Solsona impulsa la primera promoció d'habitatge de Catalunya que combina el model cooperatiu amb el lloguer social

Habitatge
Solsona impulsa la primera promoció d'habitatge de Catalunya que combina el model cooperatiu amb el lloguer social

El projecte, promogut sobre un solar municipal, aposta per un model de lloguer assequible i permanentment fora del mercat especulatiu, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge.

02/08/2026 Drets i Llibertats

Solsona està construint la primera promoció d'habitatge de Catalunya que combina el model cooperatiu amb l'habitatge de lloguer social, una iniciativa que busca oferir una alternativa estable a l'actual mercat immobiliari i blindar els habitatges contra l'especulació.

El projecte s'aixeca en un solar de titularitat municipal i es basa en una fórmula que uneix la gestió cooperativa amb un règim de lloguer assequible. D'aquesta manera, els habitatges es mantenen fora dels circuits de compravenda i no poden ser objecte d'especulació immobiliària, garantint-ne la funció social a llarg termini.

Segons ha destacat la CUP, impulsora de la difusió de la iniciativa, aquest model representa una alternativa a les polítiques d'habitatge basades exclusivament en la promoció privada o en la construcció d'habitatge protegit que, amb el pas dels anys, pot acabar incorporant-se al mercat lliure.

La formació considera que l'experiència de Solsona pot convertir-se en un referent per a altres municipis que disposin de sòl públic i vulguin incrementar el parc d'habitatge assequible sense renunciar al control públic i comunitari dels immobles.

L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és una fórmula que ha anat guanyant presència a Catalunya durant els darrers anys. En aquest cas, però, la iniciativa incorpora també el lloguer social, fet que converteix la promoció de Solsona en una experiència pionera dins del país i obre la porta a noves polítiques municipals orientades a garantir el dret a l'habitatge des d'una perspectiva comunitària i allunyada de la lògica especulativa.

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