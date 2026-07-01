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1r dia de la Marxa de la Llibertat

1r dia de la Marxa de la Llibertat
05/07/2026 Humor amb llibertat

Dissabte i diumenge, dies 3 i 4: Ocupaci6 total d'aquest petit poble del Pallars Sobirà. Malgrat tot, més d'un. centenar de marxaires s'hi apleguen. DiHcilment es recorda a la poblaci6 un major desplegament de forces.

Assabentats els marxaires de les nombroses detencions a Girona, !'Escala i Oliana, aixf corn de la brutal ocupaci6 i repressi6 a la Sènia i a Guardamar, decideixen protagonit­ zar una asseguda, conscients que allo els portaria a la pres6. La major part porten la samarr ta de la Marxa. Davant l'expectaciéi del poble, s'asseuen i aguanten docilment fins que s6n detingudes vint persones, que s6n traslladades a la pres6 de Lleida. Uns guants -pocs- caminants van poder escapar-se d'Esterri i prosseguir.

Extret del llibre Marxa de la Llibertat. Reportatge Gràfic 1977

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