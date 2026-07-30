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La vaga de les biblioteques de Barcelona continua sense resoldre's més de dos mesos després del seu inici

Biblioteques en lluita
La vaga de les biblioteques de Barcelona continua sense resoldre's més de dos mesos després del seu inici

El conflicte laboral, iniciat el 26 de maig, continua amb afectacions al servei mentre els tancaments de diversos equipaments repercuteixen en els usuaris, especialment durant l'estiu, quan moltes biblioteques també funcionen com a refugis climàtics.

30/07/2026 Drets i Llibertats

La vaga dels treballadors de les biblioteques municipals de Barcelona continua oberta més de dos mesos després del seu inici, el passat 26 de maig, sense que s'hagi anunciat cap acord que permeti posar fi al conflicte laboral.

Les aturades continuen provocant el tancament puntual de diferents biblioteques de la ciutat i alteracions en el servei, una situació que afecta milers d'usuaris en ple període estival. A més de ser equipaments culturals, moltes biblioteques exerceixen durant l'estiu la funció de refugi climàtic per a persones que busquen un espai públic climatitzat.

Malgrat la durada del conflicte, la vaga està tenint una presència molt limitada en el debat públic, mentre les conseqüències continuen sent visibles als barris barcelonins. En un missatge publicat a les xarxes socials, una usuària lamentava que la biblioteca del seu barri, que altres estius havia funcionat com a refugi climàtic, hagi estat tancada repetidament a causa de les aturades.

"Des del 26 de maig que cada dos per tres la biblioteca del costat de casa (refugi climàtic d'altres anys) és tancada per vaga. De veritat que l'administració de torn no pot acordar alguna cosa en un mes? He estat al vestíbul un parell de dies i veure la decepció de tothom fa pena i ràbia."

Paral·lelament, els representants de la plantilla han tornat a denunciar que l'Ajuntament de Barcelona no ha donat resposta a les seves reclamacions per posar fi a la precarietat laboral que, segons asseguren, afecta la xarxa de biblioteques.

Els treballadors mantenen que la manca de personal i de recursos repercuteix directament en la qualitat del servei i reclamen una negociació que permeti desbloquejar un conflicte que ja supera els dos mesos de durada i que continua afectant tant la plantilla com els usuaris de les biblioteques municipals.

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