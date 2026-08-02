L'incendi de la Vall d'Uixó queda estabilitzat després de cremar més de 9.500 hectàrees

L'incendi forestal que ha afectat la Vall d'Uixó i diversos municipis de la Serra d'Espadà ha quedat estabilitzat després de calcinar més de 9.500 hectàrees de terreny forestal.
La millora de les condicions meteorològiques i la feina dels equips d'extinció han permès consolidar el perímetre de l'incendi i autoritzar el retorn de prop de 2.800 persones que havien estat evacuades preventivament durant els dies de màxima intensitat del foc.
Tot i l'estabilització, els serveis d'emergència continuen treballant sobre el terreny per assegurar el perímetre afectat, extingir els punts calents i evitar possibles revifades, especialment davant el risc que comporten les altes temperatures i el vent.
Aquest ha estat un dels incendis forestals més greus registrats aquest estiu als Països Catalans, tant per l'extensió de la superfície afectada com pel nombre de persones desallotjades i els importants recursos terrestres i aeris que s'han mobilitzat per controlar-lo.
Imágenes trabajos extinción en el frente entre Artana - Eslida - Chovar del #IFVallDUixó pic.twitter.com/Zg0UHLT4bP— Bombers Dipcas (@BombersDipcas) July 26, 2026