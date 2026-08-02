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L'incendi de la Vall d'Uixó queda estabilitzat després de cremar més de 9.500 hectàrees

incendis forestals
L'incendi de la Vall d'Uixó queda estabilitzat després de cremar més de 9.500 hectàrees

L'estabilització del foc permet el retorn de prop de 2.800 veïns evacuats, mentre els serveis d'emergència mantenen la vigilància davant possibles revifades.

02/08/2026 Territori

L'incendi forestal que ha afectat la Vall d'Uixó i diversos municipis de la Serra d'Espadà ha quedat estabilitzat després de calcinar més de 9.500 hectàrees de terreny forestal.

La millora de les condicions meteorològiques i la feina dels equips d'extinció han permès consolidar el perímetre de l'incendi i autoritzar el retorn de prop de 2.800 persones que havien estat evacuades preventivament durant els dies de màxima intensitat del foc.

Tot i l'estabilització, els serveis d'emergència continuen treballant sobre el terreny per assegurar el perímetre afectat, extingir els punts calents i evitar possibles revifades, especialment davant el risc que comporten les altes temperatures i el vent.

Aquest ha estat un dels incendis forestals més greus registrats aquest estiu als Països Catalans, tant per l'extensió de la superfície afectada com pel nombre de persones desallotjades i els importants recursos terrestres i aeris que s'han mobilitzat per controlar-lo.

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