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Els bombers alerten que les mancances estructurals posen en risc la resposta als grans incendis

Bombers
Els bombers alerten que les mancances estructurals posen en risc la resposta als grans incendis

Representants dels Bombers de la Generalitat, dels Bombers Forestals del País Valencià i dels bombers voluntaris denuncien la manca d'efectius, els incompliments en prevenció de riscos laborals i la precarietat de part de les plantilles en plena campanya forestal.

01/08/2026 Drets i Llibertats

En plena campanya d'incendis forestals, diversos col·lectius de bombers de Catalunya i del País Valencià han fet públiques les seves reivindicacions laborals i han advertit que les mancances estructurals dels serveis d'emergència poden acabar afectant la capacitat de resposta davant dels grans incendis.

Les denúncies coincideixen amb un dels estius més exigents dels darrers anys, marcat pels grans incendis de les Gavarresa Catalunya Nord i la Serra d'Espadà, i posen el focus en la necessitat de reforçar tant els recursos humans com les condicions laborals dels professionals que intervenen en primera línia.

Els Bombers de la Generalitat exigeixen el compliment de la llei

La secció sindical SAPB-CGT dels Bombers de la Generalitat ha fet públic un comunicat amb un missatge contundent: «Els bombers i bomberes diem prou».

El sindicat denuncia que el Departament d'Interior continua incomplint aspectes essencials de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i reclama mesures urgents per garantir la seguretat dels professionals. Segons els representants sindicals, les condicions actuals no responen al nivell de risc que assumeixen diàriament els bombers durant les emergències.

Els bombers voluntaris reclamen drets laborals

Al mateix temps, el col·lectiu Bombers Precaris en Lluita ha tornat a denunciar la situació dels bombers voluntaris de Catalunya.

Asseguren que molts continuen prestant servei sense contracte laboral ni cobertura de la Seguretat Social, malgrat participar en actuacions d'alt risc al costat dels bombers professionals.

Les seves reivindicacions han rebut un nou suport institucional aquesta setmana. El Ple de l'Ajuntament de Tàrrega ha aprovat per unanimitat una moció que reclama el reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris, la seva cobertura per la Seguretat Social i la dignificació de les seves condicions de servei.

Els bombers forestals valencians denuncien manca d'efectius

Al País Valencià, les reivindicacions coincideixen amb els dies més intensos del gran incendi de la Serra d'Espadà.

La representació social dels Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana denuncia que molts operatius treballen amb aproximadament la meitat dels efectius necessaris, una situació que, asseguren, compromet tant la seguretat dels treballadors com l'eficàcia dels dispositius d'extinció.

Els representants dels treballadors afirmen que la manca de personal i de recursos humans és un problema estructural que s'arrossega des de fa anys i que es fa especialment evident durant els grans incendis forestals.

«Ens juguem la vida»

La CGT també s'ha fet ressò de les reivindicacions dels bombers forestals valencians.

Entre les demandes hi ha el reconeixement de la perillositat de la seva feina, la millora de les condicions laborals, l'increment de les plantilles i la dotació de més recursos materials.

En un comunicat conjunt, tota la representació social del Servei de Bombers Forestals del País Valencià adverteix que la situació actual perjudica tant els professionals com la ciutadania i reclama «canvis urgents» davant unes emergències que cada any són més complexes.

Un debat que va més enllà de les reivindicacions laborals

Les diferents denúncies formulades aquesta setmana comparteixen un mateix diagnòstic: els grans incendis forestals són cada vegada més intensos, més llargs i més difícils de controlar, mentre els serveis d'emergència continuen arrossegant mancances estructurals.

Els representants dels treballadors coincideixen que reforçar les plantilles, garantir unes condicions laborals dignes i complir la normativa de prevenció de riscos no és només una qüestió de drets laborals, sinó també una condició necessària per mantenir una resposta eficaç davant unes emergències que el canvi climàtic fa cada vegada més freqüents i més extremes.

La coincidència temporal d'aquestes reivindicacions a Catalunya i al País Valencià evidencia que el debat sobre el futur dels serveis públics d'emergència s'ha convertit en una qüestió compartida més enllà de les fronteres administratives. En un context de campanyes forestals cada vegada més exigents, els professionals reclamen que les administracions aprofitin el final de l'estiu per abordar reformes estructurals que permetin garantir tant la seva seguretat com una millor protecció de la ciutadania davant els grans incendis.

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