Els bombers alerten que les mancances estructurals posen en risc la resposta als grans incendis

En plena campanya d'incendis forestals, diversos col·lectius de bombers de Catalunya i del País Valencià han fet públiques les seves reivindicacions laborals i han advertit que les mancances estructurals dels serveis d'emergència poden acabar afectant la capacitat de resposta davant dels grans incendis.
Les denúncies coincideixen amb un dels estius més exigents dels darrers anys, marcat pels grans incendis de les Gavarres, a Catalunya Nord i la Serra d'Espadà, i posen el focus en la necessitat de reforçar tant els recursos humans com les condicions laborals dels professionals que intervenen en primera línia.
Els Bombers de la Generalitat exigeixen el compliment de la llei
La secció sindical SAPB-CGT dels Bombers de la Generalitat ha fet públic un comunicat amb un missatge contundent: «Els bombers i bomberes diem prou».
El sindicat denuncia que el Departament d'Interior continua incomplint aspectes essencials de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i reclama mesures urgents per garantir la seguretat dels professionals. Segons els representants sindicals, les condicions actuals no responen al nivell de risc que assumeixen diàriament els bombers durant les emergències.
Els bombers voluntaris reclamen drets laborals
Al mateix temps, el col·lectiu Bombers Precaris en Lluita ha tornat a denunciar la situació dels bombers voluntaris de Catalunya.
Asseguren que molts continuen prestant servei sense contracte laboral ni cobertura de la Seguretat Social, malgrat participar en actuacions d'alt risc al costat dels bombers professionals.
Les seves reivindicacions han rebut un nou suport institucional aquesta setmana. El Ple de l'Ajuntament de Tàrrega ha aprovat per unanimitat una moció que reclama el reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris, la seva cobertura per la Seguretat Social i la dignificació de les seves condicions de servei.
Els bombers forestals valencians denuncien manca d'efectius
Al País Valencià, les reivindicacions coincideixen amb els dies més intensos del gran incendi de la Serra d'Espadà.
La representació social dels Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana denuncia que molts operatius treballen amb aproximadament la meitat dels efectius necessaris, una situació que, asseguren, compromet tant la seguretat dels treballadors com l'eficàcia dels dispositius d'extinció.
Els representants dels treballadors afirmen que la manca de personal i de recursos humans és un problema estructural que s'arrossega des de fa anys i que es fa especialment evident durant els grans incendis forestals.
«Ens juguem la vida»
La CGT també s'ha fet ressò de les reivindicacions dels bombers forestals valencians.
Entre les demandes hi ha el reconeixement de la perillositat de la seva feina, la millora de les condicions laborals, l'increment de les plantilles i la dotació de més recursos materials.
En un comunicat conjunt, tota la representació social del Servei de Bombers Forestals del País Valencià adverteix que la situació actual perjudica tant els professionals com la ciutadania i reclama «canvis urgents» davant unes emergències que cada any són més complexes.
Un debat que va més enllà de les reivindicacions laborals
Les diferents denúncies formulades aquesta setmana comparteixen un mateix diagnòstic: els grans incendis forestals són cada vegada més intensos, més llargs i més difícils de controlar, mentre els serveis d'emergència continuen arrossegant mancances estructurals.
Els representants dels treballadors coincideixen que reforçar les plantilles, garantir unes condicions laborals dignes i complir la normativa de prevenció de riscos no és només una qüestió de drets laborals, sinó també una condició necessària per mantenir una resposta eficaç davant unes emergències que el canvi climàtic fa cada vegada més freqüents i més extremes.
La coincidència temporal d'aquestes reivindicacions a Catalunya i al País Valencià evidencia que el debat sobre el futur dels serveis públics d'emergència s'ha convertit en una qüestió compartida més enllà de les fronteres administratives. En un context de campanyes forestals cada vegada més exigents, els professionals reclamen que les administracions aprofitin el final de l'estiu per abordar reformes estructurals que permetin garantir tant la seva seguretat com una millor protecció de la ciutadania davant els grans incendis.
Els bombers i bomberes d la @gencat diem prou! Volem q es compleixi la Llei d Prevenció d Riscos Laborals pic.twitter.com/fjDOpTl3YA— SAPB • CGT (@sapbcgt) July 30, 2026
Bombers i Bomberes Forestals del País Valencià denuncien que treballen amb la meitat d’efectius— Directa (@La_Directa) July 28, 2026
La manca de recursos humans i materials, asseguren, posa en perill la seguretat de la plantilla i dificulta l’extinció dels incendis actuals
Per @EsterFayos https://t.co/Dq6WgHVitO
I amb @BombersPrecaris sense contracte ni Seguretat Social. Tot un despropòsit, i sense seny. El @govern de tothom, menys dels mal anomenats bombers voluntaris de la @gencat. Treballadors d'alt risc sense drets laborals, fins quan President ? 📸👩🚒🚒🔥 pic.twitter.com/vQKS30t7S4— BOMBERS PRECARIS EN LLUITA (@BombersPrecaris) July 28, 2026
S'aprova per unanimitat la moció presentada per l'arc consistorial en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris. El text demana la dignificació de les seves condicions, la cobertura de Seguretat Social i posar fi a la seva precarietat #PleTàrrega— Ajuntament de Tàrrega (@ajtarrega) July 30, 2026
Las condiciones de trabajo de lxs bomberxs forestales valencianxs: “Nos jugamos la vida y no nos dan ni un euro por peligrosidad”.https://t.co/6S5T3N4Go9— CGT (@CGT) July 31, 2026
Tota la part social en bloc del Servei de Bombers/es Forestals del País Valencià, volem exposar la problemàtica i la necessitat de canvis urgents davant la situació que patiem, patim i patirem, tant la ciutadania com els treballadors/es d’emergències.@BBFF_CgtPv pic.twitter.com/vkOZhPHESU— CGT País Valencià I Múrcia (@CGTPViM) July 28, 2026