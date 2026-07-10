Decidim ha reclamat una "autèntica política de país" per afrontar el risc creixent dels grans incendis forestals i ha advertit que la prevenció i la planificació continuen sent les grans assignatures pendents davant d'un fenomen que considera cada vegada més greu a causa de l'emergència climàtica.
En un comunicat fet públic arran dels darrers incendis, la formació sosté que les temperatures extremes, les sequeres prolongades i els episodis meteorològics cada vegada més intensos afavoreixen l'aparició dels anomenats incendis de sisena generació, focs que poden superar la capacitat dels dispositius d'extinció. Per aquest motiu, considera que les polítiques aplicades fins ara són insuficients i reclama un canvi d'estratègia.
Segons Decidim!, la principal resposta hauria de basar-se en la planificació i la prevenció. La formació denuncia que durant anys s'han infrafinançat actuacions essencials com la gestió forestal, el manteniment de tallafocs, la conservació de pistes forestals i altres treballs destinats a reduir el risc d'incendi. Al seu parer, la manca d'inversió preventiva acaba generant uns costos econòmics, socials i ambientals molt superiors quan es produeixen els grans focs.
El comunicat també defensa una gestió forestal adaptada a les noves condicions climàtiques. En aquest sentit, aposta per incorporar eines com les cremes prescrites i altres tècniques de gestió del combustible vegetal, sempre sota criteris científics i de seguretat, amb l'objectiu de reduir la intensitat potencial dels incendis.
Un altre dels aspectes que destaca la formació és la relació entre el risc d'incendis i l'abandonament progressiu del món rural. Decidim considera que la desaparició de l'activitat agrària, la ramaderia extensiva i la gestió forestal ha afavorit la continuïtat de grans masses de vegetació que faciliten la propagació del foc. Per això reclama polítiques de suport als llauradors i llauradores, a la ramaderia extensiva i a la silvicultura com a eines també de prevenció.
La formació també posa l'accent en la situació dels serveis d'emergència i reclama acabar amb la precarietat que, segons denuncia, encara afecta una part de les brigades forestals. Considera que la protecció del territori requereix equips estables, recursos suficients i una planificació permanent durant tot l'any.
Així mateix, Decidim critica que, després de cada gran incendi, el debat polític es converteixi sovint en un intercanvi de retrets entre administracions, mentre queden en un segon terme les mesures estructurals necessàries. En aquest sentit, defensa que la lluita contra els incendis forestals exigeix consensos amplis i polítiques sostingudes que vagin més enllà dels cicles electorals.
Finalment, la formació conclou que el País Valencià necessita una política integral que articuli la gestió forestal, l'agricultura, la ramaderia, la planificació territorial, la gestió de l'aigua i les polítiques contra el despoblament. Segons assenyala, els grans incendis no són una fatalitat inevitable, sinó també la conseqüència d'anys de desatenció del territori, i defensa que la millor manera de protegir els boscos és gestionar-los durant tot l'any i no únicament quan arriben les flames.