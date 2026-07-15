Els Bombers consoliden el control dels incendis de la darrera setmana mentre es manté el risc molt alt de foc forestal

Des de diumenge fins aquest dimecres, els Bombers de la Generalitat han centrat els seus esforços en consolidar el control dels principals incendis forestals que han afectat Catalunya durant la darrera setmana. Tot i que la situació operativa ha millorat i no s'han registrat nous grans focs de l'abast dels dies anteriors, el risc d'incendi continua sent molt elevat a causa de les altes temperatures, la baixa humitat i l'estat de la vegetació.
L'incendi d'Aiguamúrcia (Alt Camp), un dels més importants dels darrers dies, ha continuat sota vigilància després de quedar estabilitzat. El foc va afectar una àmplia superfície forestal i va obligar a desplegar un important dispositiu terrestre i aeri, així com a adoptar mesures preventives en diversos municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès i l'Anoia.
També ha evolucionat favorablement l'incendi de Camarasa (Noguera), estabilitzat després de cremar prop de vint-i-dues hectàrees de terreny forestal. Els Bombers han mantingut durant aquests dies les tasques de revisió del perímetre per evitar possibles revifalles, una feina que també s'ha repetit en altres incendis declarats la setmana passada.
Durant les jornades de dilluns, dimarts i dimecres, l'activitat dels serveis d'emergència s'ha orientat principalment a la vigilància dels perímetres cremats i a la prevenció de nous focus. Les condicions meteorològiques continuen sent especialment desfavorables, amb temperatures molt elevades, baixa humitat relativa i una vegetació molt seca, factors que poden afavorir una ràpida propagació del foc en cas d'una nova ignició.
Al País Valencià, la situació també s'ha estabilitzat després dels incendis registrats la setmana passada en diferents punts del territori. Mentrestant, a les Illes Balears no s'han produït grans incendis forestals durant els darrers dies, tot i que els dispositius de prevenció mantenen activat el nivell de vigilància propi del període de màxim risc.
Els Bombers i Protecció Civil insisteixen que la millora de la situació no significa una reducció del perill. Les previsions meteorològiques mantenen un risc molt alt d'incendi forestal en bona part del territori, fet pel qual les autoritats demanen extremar la prudència en qualsevol activitat al medi natural i evitar conductes que puguin originar un foc.
Després d'una setmana especialment intensa, marcada per diversos incendis simultanis, els serveis d'emergència afronten ara una fase de vigilància reforçada amb l'objectiu d'evitar revifalles i respondre amb rapidesa davant qualsevol nou incendi que es pugui declarar mentre persisteixin les actuals condicions de calor i sequera.
#bomberscat hem donat per estabilitzat a les 06.00h d'avui l'incendi forestal #IFRubió, sorgit a les 16.27h d'ahir— Bombers (@bomberscat) July 15, 2026
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