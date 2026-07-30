La Directa fa una crida a la ciutadania i al sector periodístic perquè se sumi a la campanya en defensa de la llibertat d'informació

La Directa ha posat en marxa una campanya d'adhesions en defensa de la llibertat d'informació arran de l'expedient obert per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) contra el mitjà i VilaWeb per les informacions publicades sobre les infiltracions de policies espanyols en moviments socials.
Amb el lema «Sancionen qui investiga, protegeixen qui s'infiltra», el diari fa una crida a la ciutadania, als professionals del periodisme i a les organitzacions socials perquè se sumin al manifest de suport i denunciïn el que considera un atac al dret d'informar.
La campanya es concreta en un formulari d'adhesió obert a persones i entitats, amb l'objectiu d'evidenciar el suport social a la tasca periodística desenvolupada per la Directa i rebutjar les conseqüències que podria tenir aquest procediment sobre la llibertat de premsa.
Alerten del risc de censura
La iniciativa arriba després que transcendís que l'AEPD reclama la retirada de continguts periodístics relacionats amb les infiltracions policials. Diverses organitzacions professionals i entitats de defensa dels drets civils han advertit que aquesta mesura podria establir un precedent que limiti el dret dels mitjans a informar sobre assumptes d'interès públic.
En aquesta mateixa línia, el director de VilaWeb, Vicent Partal, ha afirmat en un editorial publicat aquest dijous que l'aspecte més preocupant del procediment no és una eventual sanció econòmica, sinó l'ordre d'eliminar informacions ja publicades, fet que, segons sosté, podria obrir la porta a noves formes de censura sobre la feina periodística.
Defensa del periodisme d'investigació
Amb aquesta campanya, la Directa defensa que investigar actuacions policials i revelar infiltracions en moviments socials forma part de la funció del periodisme d'investigació i considera que sancionar aquestes publicacions pot tenir un efecte dissuasiu sobre futurs treballs informatius.
El mitjà confia que la campanya d'adhesions serveixi per visualitzar el suport del sector periodístic i de la societat civil davant un cas que considera rellevant per a la defensa de la llibertat d'expressió i del dret de la ciutadania a rebre informació d'interès públic.