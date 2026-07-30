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VilaWeb alerta que l'ordre de retirar continguts periodístics crea "un precedent molt preocupant" per a la llibertat de premsa

llibertat. de premsa
VilaWeb alerta que l'ordre de retirar continguts periodístics crea "un precedent molt preocupant" per a la llibertat de premsa

Vicent Partal denuncia que l'actuació contra VilaWeb i la Directa va més enllà d'una possible sanció econòmica i adverteix del risc de censura sobre informacions d'interès públic.

30/07/2026 Drets i Llibertats

El director de VilaWeb, Vicent Partal, ha advertit que l'ordre de retirar continguts periodístics dictada en el procediment que afecta aquest mitjà i la Directa representa un "precedent molt preocupant" per a la llibertat d'informació.

En un editorial publicat aquest dijous, Partal sosté que la qüestió més greu del cas "no és la possible multa", sinó l'exigència d'eliminar informació publicada i les conseqüències que això pot tenir sobre l'exercici del periodisme.

Segons el director de VilaWeb, el procediment constitueix "una agressió política" contra els dos mitjans i posa el focus en el fet que una resolució administrativa pugui obligar a retirar continguts informatius ja publicats. Al seu entendre, aquest tipus de mesures poden generar un precedent que afecti el dret de la ciutadania a rebre informació sobre assumptes d'interès públic.

L'editorial arriba després que transcendís el procediment impulsat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades contra VilaWeb i la Directa arran de les seves informacions sobre les infiltracions policials en moviments socials. El cas ha generat inquietud entre organitzacions periodístiques i entitats en defensa dels drets civils, que alerten del possible impacte que podria tenir sobre la llibertat de premsa.

En el seu article, Partal insisteix que el debat no se centra únicament en una eventual sanció econòmica, sinó en la possibilitat que s'imposi la retirada de continguts periodístics ja publicats. Considera que aquesta mesura podria obrir la porta a noves limitacions sobre el dret d'informar i de preservar informacions d'interès general als arxius dels mitjans de comunicació.

L'editorial reforça així les crítiques expressades els darrers dies per diversos col·lectius professionals i organitzacions en defensa de la llibertat d'expressió, que reclamen que es preservi el dret dels mitjans a informar sobre actuacions policials i qüestions d'interès públic sense que això comporti ordres de retirada dels continguts publicats. 

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