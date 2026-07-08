La CUP denuncia un apartament turístic il·legal de lalcaldessa de Cadaqués

La CUP ha llogat l’apartament que consta com a propietat de l’alcaldessa de Cadaqués, Pia Sariñana. L’habitatge està publicitat a Booking com a apartament independent, però té una llicència com a habitatge compartit. D’aquesta manera, els independentistes apunten a un frau de llei, ja que l’allotjament no està compartit amb la propietària, com la llei exigeix, permetent llogar-lo per a ús turístic sense la llicència corresponent d’HUT: una pràctica que es repeteix en moltes viles i ciutats de la costa catalana per tal d’evitar el control més exigent que obliga la llei d’habitatges turístics.
En declaracions, el militant de l'Assemblea per Cadaqués Xesco Vallverdú, ha denunciat les contradiccions de l’alcaldessa i ha reivindicat la necessitat que la classe rendista i empresarial del poble deixi de tenir el control de l’Ajuntament. “Aprofita el poder polític per beneficiar-se personalment i familiarment, venent-se el poble al turisme i potenciant les feines precàries. Cal que els treballadors de Cadaqués gaudim d’unes condicions de feina dignes, i això implica fer un turisme més sostenible, apostant per salaris més alts i feines desestacionalitzades”. Finalment, Vallverdú ha assenyalat la necessitat d’apostar per una transformació del model turístic, que prioritzi la qualitat per sobre la quantitat.
El diputat al Parlament de Catalunya Dani Cornellà també ha declarat que l’alcaldessa no pot “nedar i guardar la roba”: “Mentre Sariñana proclama als quatre vents que persegueix els apartaments turístics il·legals i en vol reduir la quantitat a la vila, ella mateixa té, com a mínim, un habitatge que lloga de forma irregular. I quan hem demanat informació sobre els habitatges d’ús turístic de la vila, no hem obtingut resposta”. A més, ha destacat que aquesta realitat no és una excepció. “Fa anys que la classe dirigent ha decidit vendre’s el país al turisme barat, deixant de banda els treballadors catalans. Cadaqués és només l’exemple d’aquest model descontrolat que extreu la nostra riquesa i ens empobreix diàriament. Necessitem uns pobles i ciutats per viure-hi, cal que en recuperem el control”, ha afirmat.