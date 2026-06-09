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Dani Cornellà denuncia el col·lapse de Rodalies coincidint amb la visita del Papa

Rodalies
Dani Cornellà denuncia el col·lapse de Rodalies coincidint amb la visita del Papa

El diputat de la CUP Dani Cornellà ha criticat la gestió del Govern després de la nova jornada d'incidències a Rodalies, coincidint amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i les restriccions de mobilitat associades a l'esdeveniment.

09/06/2026 Drets i Llibertats
El diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha carregat contra el Govern arran dels problemes registrats aquest dimarts a la xarxa de Rodalies, coincidint amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya.

A través d'un missatge a les xarxes socials, Cornellà ha denunciat que «el país cau a trossos» mentre les administracions demanen a la ciutadania que limiti l'ús del vehicle privat per facilitar la mobilitat durant la visita papal. El diputat ha criticat que es destinin recursos públics a l'esdeveniment mentre serveis essencials com Rodalies continuen acumulant incidències.

Les declaracions arriben després que Rodalies hagi patit dues interrupcions del servei al llarg de la jornada. La segona s'ha produït a mitja tarda, quan una incidència al centre de control d'Adif de l'Estació de França ha obligat a aturar tots els trens en circulació durant uns quinze minuts, provocant retards generalitzats que en alguns casos han superat la mitja hora.

Segons fonts ferroviàries citades per 3Cat, l'avaria estaria relacionada amb problemes en un dels servidors del centre de control. Durant les tasques de reparació efectuades per tècnics de Siemens, l'empresa encarregada del suport informàtic, el sistema hauria quedat fora de servei en dues ocasions.

En aquest context, Cornellà ha denunciat que «milions públics i catifa vermella» es destinen a la visita del Papa mentre milers d'usuaris continuen patint les deficiències del servei ferroviari. El diputat considera que la situació evidencia les prioritats equivocades de les administracions i reclama que es destinin més recursos a garantir el funcionament dels serveis públics essencials.

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