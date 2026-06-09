Dani Cornellà denuncia el col·lapse de Rodalies coincidint amb la visita del Papa

A través d'un missatge a les xarxes socials, Cornellà ha denunciat que «el país cau a trossos» mentre les administracions demanen a la ciutadania que limiti l'ús del vehicle privat per facilitar la mobilitat durant la visita papal. El diputat ha criticat que es destinin recursos públics a l'esdeveniment mentre serveis essencials com Rodalies continuen acumulant incidències.
Les declaracions arriben després que Rodalies hagi patit dues interrupcions del servei al llarg de la jornada. La segona s'ha produït a mitja tarda, quan una incidència al centre de control d'Adif de l'Estació de França ha obligat a aturar tots els trens en circulació durant uns quinze minuts, provocant retards generalitzats que en alguns casos han superat la mitja hora.
Segons fonts ferroviàries citades per 3Cat, l'avaria estaria relacionada amb problemes en un dels servidors del centre de control. Durant les tasques de reparació efectuades per tècnics de Siemens, l'empresa encarregada del suport informàtic, el sistema hauria quedat fora de servei en dues ocasions.
En aquest context, Cornellà ha denunciat que «milions públics i catifa vermella» es destinen a la visita del Papa mentre milers d'usuaris continuen patint les deficiències del servei ferroviari. El diputat considera que la situació evidencia les prioritats equivocades de les administracions i reclama que es destinin més recursos a garantir el funcionament dels serveis públics essencials.
El país cau a trossos, ens diuen que no agafem el cotxe per la visita del #Papa alhora que no funciona cap tren de rodalies!— Dani Cornellà #Independència #EcoSocialisme (@danicornella) June 9, 2026
👉 Milions públics i catifa vermella per la visita del #Papa ; per la ciutadania pagar per un servei de #Rodalies que no funciona @govern…