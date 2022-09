En defensa del territori

Dani Cornellà: "Destruir el Calderí és apostar contra la salut i pel col·lapse climàtic"

El diputat del Grup Parlamentariamb per membres de l’Assemblea Local de laha portar a terme avui una passejada per l’espai agrícola del Calderí. Posteriorment s’ha adreçat als mitjans de comunicació presents remarcant la importància de la lluita per salvaguardar aquest espai agrícola i natural.

Dani Cornellà, ha assenyalat que “la lluita per salvar l’espai del Calderí és la lluita per unes ciutats més habitables i sostenibles. Una lluita contra l’especulació dels mercats del totxo que va més enllà de l’espai de Mollet i del Baix Vallès i afecta el model de territori de tot el país”.

“Ens cal un nou urbanisme que miri més lluny, per la salut i la qualitat de vida de les generacions actuals i futures i això és més urgent encara en entorns tan urbanitzats i contaminats com el de Mollet i el d’altres ciutats de l’àmbit metropolità perquè els espais verds i agrícoles i la necessitat de garantir la sobirania alimentària són més i més urgents”.

El diputat de la CUP-Guanyem ha qualificat “d’estrany i surrealista” que “un dels agents promotors de l’amenaça de destrucció d’aquest espai agrícola, el darrer vinculat a la trama urbana de la ciutat, sigui un organisme públic com el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, propietari de gran part de l’espai, que d’una banda fa proclames d’aposta per la sostenibilitat i d’altra banda va de la mà amb l’ajuntament de Mollet per canviar salut, vida i patrimoni natural per asfalt, ciment i contaminació”.

“És un total contrasentit que Mollet, una ciutat que està actualment perdent població i amb més habitatges buits en mans de grans tenidors i administracions, aposti per destruir els pocs espais verds i agrícoles que li resten per lliurar-los a l’especulació i col·lapsar més la ciutat amb un nou macrobarri”, ha assenyalat el diputat.

“Des de la CUP creiem que ha arribat el moment de fer un tomb a aquesta situació, per això intervenir amb polítiques actives i recursos al mercat local immobiliari, alliberant aquest parc d’habitatges buit, potenciar la rehabilitació, l’adquisició pública, l’habitatge cooperatiu i noves fores de masoveria urbana, serà un dels eixos fonamentals de la nostra alternativa municipal a Mollet”.

Pel diputat de la CUP “els compromisos de lluita contra el canvi climàtic que han signat moltes administracions, com l’ajuntament de Mollet, el Departament de Territori del Govern de la Generalitat o el mateix Consorci de la Zona Franca de Barcelona no poden quedar hipòcritament en paper mullat, perquè és molt el que hi ha en joc i en aquests moments en que ja comencem a veure les orelles del llop, destruir l’espai agrícola del Calderí és absolutament injustificable a la llum dels interessos del bé comú”.

Finalment, Dani Cornellà que ha recordat que la CUP Mollet és una de les impulsores davant del TSJC del contenciós administratiu contra el projecte urbanístic que pretén acabar el Calderí, ha subratllat que “aquesta lluita es guanyarà als tribunals i als carrers, perquè és de justícia”, i ha remarcat que “tant des del treball municipal, com des del Grup Parlamentari de la CUP “se seguirà donant tot el suport a aquesta lluita i a les accions de la Plataforma Salvem el Calderí i s’estudiarà la presentació d’una iniciativa parlamentària que reconegui la importància dels espais lliures periurbans i permetin la preservació dels molts espais existents d’importància tan significativa com el del Calderí al Baix Vallès”.