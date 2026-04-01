Reivindiquen que el "dia de les bromes" sigui l'1 d'abril

Avui la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) ha penjat una broma a les xarxes socials amb el següent text: Sembla que un cantant famós ha fet un remix de "Robert paga paga".
La broma es basa en afirmar que la cançó "Robert paga paga" que la CACGi va penjar a youtube fa 3 dies (al vídeo d'aquesta cançó es veuen imatges de fa 15 dies de quan els membres de la coordinadora van reclamar a l'alcalde de Sant Martí Vell Robert Vilà 300 euros d'una multa del Departament d'Interior) ha estat versionada per un cantant famòs.
La broma va acompanyada del text (P.D. hauríem de començar a celebrar el "dia de les bromes" l'1 d'abril com la resta del món i no el 28 de desembre com els espanyols) on sembla que es convida als catalans a abandonar una tradició hispànica i acollir-se a una tradició més universal per fugir de "l'hispanocentrisme".