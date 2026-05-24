Granollers acollirà la presentació del llibre "La revolució pendent sobre la història del PSAN-Provisional"

L’acte comptarà amb la participació de Carles Benítez, autor de l’obra conjuntament amb la recentment traspassada Blanca Serra i Puig, així com d’Arnau Mayans, en representació d’Edicions del 1979.
El llibre recupera la trajectòria política i militant del PSAN-Provisional entre els anys 1974 i 1980, una organització clau en la configuració de l’esquerra independentista contemporània. L’obra combina memòria militant, recerca històrica i reflexió política per analitzar tant el context de la Transició com les continuïtats de la lluita per la independència i el socialisme als Països Catalans.
La presentació serà també un espai de record i homenatge a Blanca Serra, referent històrica de l’independentisme combatiu i de la defensa de la llengua catalana, desapareguda recentment.
L'acte de Granollers s’emmarca en el cicle d’actes de difusió del llibre després de les primeres presentacions públiques de l’obra a l'Ateneu Barcelonés, Lleida i Vilanova i la Geltrú. També vol esdevenir també un espai de debat sobre la memòria política de l’independentisme català i els reptes actuals dels moviments d’alliberament nacional.
May 23, 2026