Granollers acollirà la presentació del llibre "La revolució pendent sobre la història del PSAN-Provisional"

Independentisme combatiu
La llibreria Anònims de Granollers acollirà el pròxim dimarts 26 de maig, a les 18.30 h, la presentació del llibre La revolució pendent. Història i memòria del PSAN-Provisional

24/05/2026 Història

L’acte comptarà amb la participació de Carles Benítez, autor de l’obra conjuntament amb la recentment traspassada Blanca Serra i Puig, així com d’Arnau Mayans, en representació d’Edicions del 1979.

El llibre recupera la trajectòria política i militant del PSAN-Provisional entre els anys 1974 i 1980, una organització clau en la configuració de l’esquerra independentista contemporània. L’obra combina memòria militant, recerca històrica i reflexió política per analitzar tant el context de la Transició com les continuïtats de la lluita per la independència i el socialisme als Països Catalans.

La presentació serà també un espai de record i homenatge a Blanca Serra, referent històrica de l’independentisme combatiu i de la defensa de la llengua catalana, desapareguda recentment.

L'acte de  Granollers s’emmarca en el cicle d’actes de difusió del llibre després de les primeres presentacions públiques de l’obra a l'Ateneu Barcelonés, Lleida i Vilanova i la Geltrú. També vol esdevenir també un espai de debat sobre la memòria política de l’independentisme català i els reptes actuals dels moviments d’alliberament nacional.

