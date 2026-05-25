Illa assetja Bad Bunny a la Sagrada Família

Salvador Illa i Bad Bunny han coincidit —segons diuen els del PSC-PSOE, per casualitat— a la Sagrada Família de Barcelona. El president de la Generalitat no ha deixat passar l'oportunitat i s'ha fet un selfie amb l'artista porto-riqueny, que just aquest cap de setmana ha començat la seva gira europea amb dos concerts a la capital catalana.
A la fotografia, Bad Bunny apareix pràcticament d'incògnit, amb la mateixa gorra, dessuadora i jaqueta amb què se l'havia vist sortir del seu hotel del passeig de Gràcia aquests últims dies. Una "jugada mestra" de relacions públiques per part d'Illa que ja està corrent com la pólvora a les xarxes socials amb l'ajuda del Twitter de les Joventuts Socialistes de Catalunya i la premsa afí (El Periódico i el Diari Ara han sigut els primers mitjans en publicar "la trobada casual").
Tal com ha indicat el perfil d'X de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines en una piulada, és molt poc probable que la trobada hagi estat casual:
És evident que no se l'ha trobat per casualitat. Segurament l'Illa havia estat informat per la Parlón o els mossos d'on aniria en #BadBunny i ha anat a fer-se la fotografia. Possiblement ignora que és independentista portoriqueny.
Hi ha dues grans línies que expliquen per què cal dubtar de l'atzar:
1. El canal de seguretat i protocol (Els Mossos)
Com a personalitat internacional, l'equip de Bad Bunny està en contacte permanent amb la seguretat local. Si el cantant decideix visitar la Sagrada Família, els Mossos d'Esquadra (que tenen la competència de seguretat ciutadana i de protecció d'autoritats) n'estan completament al corrent.
El protocol dicta que la seguretat d'un President de la Generalitat sap perfectament qui hi ha i qui no hi ha en un espai públic d'interès abans que el President hi posi un peu.
Per tant, segurament a l'equip d'Illa li ha arribat l'avís ("Bad Bunny és a l'interior del temple") amb minuts de marge suficients per "coincidir" al mateix passadís i fer-se una fotografia on no es veu al cantant especialment content.
2. L'oportunitat política (El "Casualmanagement")
En política actual, les casualitats que generen tant de rèdit digital es couen a foc lent als despatxos de comunicació. Salvador Illa té un equip de premsa i xarxes que sap perfectament el valor que té una foto amb l'artista més escoltat del món, especialment per connectar amb el votant més jove.
Encara que la trobada no estigués tancada des de fa dies a l'agenda oficial, el que segurament ha passat és un aprofitament mil·limetrat de la informació:
L'equip d'Illa rep la filtració (sigui per via policial o per contactes amb la promotora del concert).
Es desvia o s'adapta lleugerament el recorregut del President per "creuar-se" amb el cantant.
Es planteja la salutació com un fet espontani davant les càmeres.