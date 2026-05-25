Decidim vincula la vaga educativa valenciana amb lespoli fiscal i la degradació dels serveis públics

L’organització Decidim – País Valencià ha expressat el seu suport “total” a la vaga indefinida de l’ensenyament públic i ha assegurat que el conflicte actual “ha deixat de ser fa temps un conflicte estrictament educatiu o laboral”. En un comunicat, l’entitat sosté que les mobilitzacions expressen “un malestar profund acumulat durant dècades de capitalisme neoliberal, degradació dels serveis públics i transferència de recursos públics al sector privat”.
Segons Decidim, la resposta massiva de la comunitat educativa i l’extensió de les assemblees, coordinadores, piquets i xarxes de suport mutu evidencien “una enorme capacitat d’organització, resistència i autoorganització col·lectiva” que està convertint el sector educatiu “en un autèntic motor de mobilització popular”.
L’organització considera que les reivindicacions del professorat són “legítimes, solidàries i perfectament assumibles” i defensa mesures com la reducció de ràtios, l’increment de professorat, l’estabilitat laboral, menys burocràcia, la recuperació del poder adquisitiu i la defensa de l’ensenyament en valencià. En aquest sentit, denuncia que “el problema no és la manca real de recursos, sinó unes prioritats polítiques orientades a afavorir la privatització”.
El comunicat també posa el focus en l’infrafinançament i l’espoli fiscal que pateix el País Valencià. Decidim afirma que el dèficit fiscal valencià supera els 9.000 milions d’euros anuals i denuncia que aquesta situació obliga la Generalitat a endeutar-se massivament per sostenir serveis bàsics. “Una part molt important del deute públic valencià no deriva d’un excés de despesa, sinó d’un sistema deliberadament injust i il·legítim”, assenyala el text.
L’entitat acusa el govern valencià del PP i Vox de deteriorar l’educació pública, la sanitat i els serveis socials, alhora que “menysté la llengua pròpia i gestiona amb negligència crisis tan greus com la DANA”. També vincula la vaga educativa amb altres conflictes socials recents, com les protestes agràries, les mobilitzacions pel dret a l’habitatge o la defensa de la sanitat pública.
Finalment, Decidim fa una crida a ampliar les mobilitzacions i a reforçar la coordinació entre sectors socials i laborals. “El que està en joc ja no és només el futur de l’educació pública, sinó el futur mateix del poble valencià”, conclou el comunicat.