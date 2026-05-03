3a Trobada nacionalista dels Països Catalans a Girona

29, 30 i 31 de maig de 2026 a l'Auditori Josep Irla. Plaça Pompeu Fabra, 1. de Girona

28/05/2026 Política

Aquesta trobada (organitzada per l'Associació Proposta Nacional) pretén ser un espai per a acostar la gent més activa dels diferents territoris nacionals. Un punt de trobada des d’on impulsar nous lideratges, visions més actuals i compartir accions. 



Divendres 29 de maig


20.00 h Sopar de Benvinguda

Lliurament del II Premi Països Catalans.

La Fonda d’El Foment. Carrer dels Mercaders, 8.


Dissabte 30 de maig


10.00 h Acreditacions.

10.15 h Conferència inaugural.

A càrrec d’Enric Calpena. Periodista i historiador.

10.50 h Taula 1. Noves veus per a la regeneració dels PPCC.

Pau Emili Muñoz. Representant del Correllengua Agermanat.
Blanca Garcia-Oliver. Membre de Joves pel Valencià.
Mireia Arguijo. Impulsora de les Jornades de Regeneració Nacional.
Lluís Dagues. Universitat de Perpinyà.

12.20 h Pausa.

12.30 h Taula 2. Un país en venda?

Tomàs Sindermann. Graduat en Estudis Globals (UPF) i coordinador de Nexe Nacional.
Arnau Barquer. Llicenciat en Història. Membre de la Intersindical i del Sindicat de llogateres.
Noelia Karanezi. Graduada en comunicació i audiovisual. Guionista de La Competència a RAC1 i articulista.

14.00 h Dinar. Centre d’El Foment. Planta 3. Carrer dels Mercaders, 8.

15.30 h Dinàmica. De la paraula a l’acció: propostes per avançar conjuntament.

Sovint ens quedem en la diagnosi dels problemes dels PPCC sense avançar cap a accions concretes. Aquesta activitat proposa passar de la reflexió a la proposta. Mitjançant grups reduïts i una dinàmica estructurada, es generaran idees, iniciatives i línies d’acció que contribueixin a dibuixar una estratègia compartida per enfortir el projecte comú dels Països Catalans.

17.00 h Taula 3. Poder polític, economia i quotidianitat en temps d'intel·ligència artificial.

Pep Martorell. Físic i doctor en informàtica, soci d’Invivo Partners i professor d’ESADE. Exdirector associat del Barcelona Supercomputing Center.

Joan Abellà. Director general d’Accent Obert.

18.30 h Visita cultural a la ciutat de Girona.

20.30 h Sopar de germanor a la fresca amb cançó de Taverna. La Taverna d’El Foment. Carrer dels Mercaders, 13


Diumenge 31 de maig

10.00 h Taula 4. Els Països Catalans des d’una mirada llarga. D’ahir a demà.

Isidor Marí. Filòleg i sociolingüista. Membre de la Secció Filològica de l’IEC.
Salvador Cardús. Sociòleg i periodista. Membre emèrit de l’IEC i professor de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Júlia Petit. Advocada, membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural i responsable de l’Escola Guillem Agulló.
Laia Angrill. Graduada en Global Studies (UPF) i responsable de l’Àrea de Relleu Generacional a la Unió de Pagesos.
Maria Llabrés. Jurista i membre de la Junta Directiva de l’Espai Mallorca i del Grup Blanquerna.

12.00 h Conferència de cloenda.

A càrrec del periodista Vicent Sanchis.

12.35 h Comiat.

