3a Trobada nacionalista dels Països Catalans a Girona

Aquesta trobada (organitzada per l'Associació Proposta Nacional) pretén ser un espai per a acostar la gent més activa dels diferents territoris nacionals. Un punt de trobada des d’on impulsar nous lideratges, visions més actuals i compartir accions.
Divendres 29 de maig
20.00 h Sopar de Benvinguda
Lliurament del II Premi Països Catalans.
La Fonda d’El Foment. Carrer dels Mercaders, 8.
Dissabte 30 de maig
10.00 h Acreditacions.
10.15 h Conferència inaugural.
A càrrec d’Enric Calpena. Periodista i historiador.
10.50 h Taula 1. Noves veus per a la regeneració dels PPCC.
Pau Emili Muñoz. Representant del Correllengua Agermanat.
Blanca Garcia-Oliver. Membre de Joves pel Valencià.
Mireia Arguijo. Impulsora de les Jornades de Regeneració Nacional.
Lluís Dagues. Universitat de Perpinyà.
12.20 h Pausa.
12.30 h Taula 2. Un país en venda?
Tomàs Sindermann. Graduat en Estudis Globals (UPF) i coordinador de Nexe Nacional.
Arnau Barquer. Llicenciat en Història. Membre de la Intersindical i del Sindicat de llogateres.
Noelia Karanezi. Graduada en comunicació i audiovisual. Guionista de La Competència a RAC1 i articulista.
14.00 h Dinar. Centre d’El Foment. Planta 3. Carrer dels Mercaders, 8.
15.30 h Dinàmica. De la paraula a l’acció: propostes per avançar conjuntament.
Sovint ens quedem en la diagnosi dels problemes dels PPCC sense avançar cap a accions concretes. Aquesta activitat proposa passar de la reflexió a la proposta. Mitjançant grups reduïts i una dinàmica estructurada, es generaran idees, iniciatives i línies d’acció que contribueixin a dibuixar una estratègia compartida per enfortir el projecte comú dels Països Catalans.
17.00 h Taula 3. Poder polític, economia i quotidianitat en temps d'intel·ligència artificial.
Pep Martorell. Físic i doctor en informàtica, soci d’Invivo Partners i professor d’ESADE. Exdirector associat del Barcelona Supercomputing Center.
Joan Abellà. Director general d’Accent Obert.
18.30 h Visita cultural a la ciutat de Girona.
20.30 h Sopar de germanor a la fresca amb cançó de Taverna. La Taverna d’El Foment. Carrer dels Mercaders, 13
Diumenge 31 de maig
10.00 h Taula 4. Els Països Catalans des d’una mirada llarga. D’ahir a demà.
Isidor Marí. Filòleg i sociolingüista. Membre de la Secció Filològica de l’IEC.
Salvador Cardús. Sociòleg i periodista. Membre emèrit de l’IEC i professor de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Júlia Petit. Advocada, membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural i responsable de l’Escola Guillem Agulló.
Laia Angrill. Graduada en Global Studies (UPF) i responsable de l’Àrea de Relleu Generacional a la Unió de Pagesos.
Maria Llabrés. Jurista i membre de la Junta Directiva de l’Espai Mallorca i del Grup Blanquerna.
12.00 h Conferència de cloenda.
A càrrec del periodista Vicent Sanchis.
12.35 h Comiat.