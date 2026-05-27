De multes, grafitis i un servei de rodalies que no funciona

És ben cert que els grafittis són una problemàtica que afecta a un bé públic -els trens- i, especialment, a un servei públic -Rodalies. No neguem el problema, ni els costos econòmics directes que implica per netejar-los, ni en termes d’afectació quan els trens estan al taller perquè els netegin deixen d’estar circulant, i això provoca que els trens siguin curts o directament se suprimeixin.
Com a usuari, també toca els nassos no poder veure el paisatge mentre es fa el trajecte (i quan ni la megafonia ni les pantalles funcionen, que passa sovint, veure-hi per la finestra sol ser l’única manera d’estar informat de per on passa el tren).
Ara bé, la proposta del govern del PSC, d’augmentar les multes als grafiters, sembla una mena de boc expiatori d’Adif, Renfe i governs espanyol i català per focalitzar la culpa del mal funcionament de Rodalies a un agent extern en comptes de millorar tot allò que és directament culpa d’aquestes empreses i de la pròpia administració.
Davant el caos ferroviari que vivim, el govern només ens presenta una iniciativa que no solucionarà el problema i que es basa en la repressió, enlloc de presentar iniciatives que son més prioritàries.
Algun grafiter deixarà de pintar perquè s’augmenti la sanció de 300.000 euros actual a 900.000 euros? Doncs no, perquè les dades que no expliquen, les que haurien d’acompanyar aquesta proposta, ens indiquen que el 2023 hi van haver unes 2.300 incidències, de les quals quasi cap mai s’ha pogut conèixer l’autoria. Per tant, augmentar les sancions és una mesura cosmètica però no efectiva, és vendre fum i enganyar a la ciutadania perquè aquesta mesura no servirà per a res.
Mentre ens fan perdre el temps amb propostes inútils, Adif no pot tallar els arbres propers a la via si aquests estan en propietat privada, mentre constanment la ciutadania pateix retards o trens suprimits perquè cauen arbres a la via. Perquè el govern no fa les modificacions legislatives necessàries (al Parlament o al Congrés) per tal que Adif pugui actuar subsidiàriament i dur a terme aquest manteniment preventiu de les vies, això si que millorarà el servei de rodalies.
Perquè no posen sobre la taula la vulnerabilitat en què es troben les estacions i platges de vies de la xarxa d’Adif. La pràctica totalitat de trens de FGC, TMB, TRAM, i fins i tot els d’Alta Velocitat quasi mai van pintats perquè tenen cotxeres, tallers i platges de vies on poden estacionar els trens de forma segura quan no circulen, ben tancats, sense que s’hi pugui accedir. En canvi, la xarxa d’Adif que utilitza Rodalies és trobada abandonada i és fàcil colar-s’hi per pintar els trens o robar coure, mentre que Renfe com a operadora tampoc té tallers suficients on reparar i guardar els seus trens.
Perquè el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible en mans dels socialistes incompleix constanment amb Catalunya i no diuen res? l’Estació Tècnica del Prat de Llobregat porta un endarreriment de 2 anys i 5 mesos; la nova estació de Terrassa Can Boada porta un endarreriment de 2 anys i 8 mesos; l’ampliació de vies de Martorell porta un endarreriment d’1 any; la construcció dels tallers definitius a Ripoll haurien d’estar acabats al març del 2025 i tot just ara s’estan començant a construir.
Perquè el govern socialista no son igual de durs i exigents amb l’Estat que com ho volen ser amb els grafiters? Perquè enganyen a la gent amb una cortina de fum que no solucionarà els greus problemes que afecten diàriament a la xarxa ferroviària de Catalunya? Treballin per aturar la desinversió de l’estat amb Catalunya i arreglin el servei ferroviari, aquesta mesura si que servirà als i les catalanes per arribar a temps a la feina, a l’hospital o pel que sigui.
Dani Cornellà
Diputat CUP-Defensem la Terra