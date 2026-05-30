Mallorca canta "La Balanguera" a una sola veu

Milers de persones han participat al llarg del dia en les cantades organitzades tant als centres educatius com a places i espais públics de tot el territori. La jornada ha culminat a les vuit del vespre amb una interpretació simultània de La Balanguera a tots els municipis mallorquins, convertint l'illa en un gran escenari de celebració de la llengua, la cultura i la identitat pròpia.
La mobilització ha comptat amb la implicació d'ajuntaments, centres educatius, corals, bandes de música, entitats socials i la xarxa territorial de delegacions de l'OCB. Entre els actes més destacats hi ha hagut les cantades celebrades a La Misericòrdia de Palma, a Son Gotleu, a la Universitat de les Illes Balears i al Santuari de Lluc.
A Palma, milers de persones han omplit la Plaça Major en l'acte central de la jornada, acompanyades per la Banda Municipal de Música de Palma, setze corals i diverses formacions musicals de l'illa. La celebració ha culminat amb una ballada popular que ha posat punt final a una jornada marcada per la participació massiva.
El president de l'OCB, Antoni Llabrés, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i ha destacat que "La Balanguera és molt més que un himne: és un símbol compartit de cultura, llengua, memòria i identitat". Segons Llabrés, la mobilització ha evidenciat "la vitalitat del poble mallorquí" i la voluntat de continuar defensant i compartint allò que uneix la societat de l'illa.
La commemoració s'emmarca dins els actes de l'Any Alcover, coincidint amb el centenari de la mort del poeta Joan Alcover i els cent anys de la primera interpretació pública de La Balanguera, el 29 de maig de 1926. Un segle després, Mallorca ha respost amb una mobilització popular que reafirma la vigència d'un dels seus principals símbols col·lectius.
Més de 800 infants de nou centres educatius han cantat plegats La Balanguera al Pati de la Misericòrdia a l’acte organitzat per l’Obra Cultural Balear i el Consell de Mallorca d’avui migdia.
El president de l’Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, ha remarcat la importància de comptar amb referents compartits amb què tots els mallorquins, venguem d’on venguem, ens puguem sentir identificats: l’himne de Mallorca és un d’aquests referents.