Aureli Solsona, lluitador i amic, in memòriam

L'Aureli Solsona era un home molt vinculat al seu barri Sant Andreu del Palomar i les seves lluites.

Va estudiar química a l'Institut Químic de Sarrià. Vam coincidir quan tots dos treballàvem als Laboratoris Almirall, i vam estar plegats uns 2 anys fins que vam canviar de feina.

Tots dos vam treballar en la construcció dels Col·lectius Obrers en Lluita (COLL 1976-87), el sindicat independentista que va nèixer vinculat al PSAN-Provisional.

Fou un home de caràcter afable, tenia un agut sentit de l'humor, que combinava amb la seva devoció a l'amistat. Impulsà "La Repartidora" a Sant Andreu, una cocteteleria i lloc de trobada de tants i tants independentistes.

El seu abundós bigoti li donava un aire britanitzant, algú li va treure el malnom de "Foca"per la semblança als bigotis de les morses, els amics de la colla l'anomenavem així de forma afectuosa.

Ell era dels que creia en la ideas que: La causa d'Irlanda és la causa dels treballadors. La causa dels treballadors és la causa d'Irlanda, de la cita de James Connolly (1868-1916).

Com ja vaig escriure en ocasió del comiat de l'amic Manel Arcusa, es pot dir que que l'Aureli va servir a la Pàtria amb honor. Ell és d’aquelles persones que han fet història, però no han sortit als diaris, un home de silenci, d'aquelles persones de la feina discreta que ja no abunden.

Que la terra et sigui lleu i que la nostra lluita sigui llavor de llibertat.