La 57a Renovació de la Flama de la Llengua reivindica la unitat del català a Fredes

La 57a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, organitzada enguany per la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus, va celebrar aquest cap de setmana el seu segon acte tradicional després de l’encesa de la Flama davant la tomba de Pompeu Fabra el passat 8 de febrer.
Diumenge, la Flama va continuar el seu recorregut simbòlic per reivindicar la unitat lingüística del català. Cap a les deu del matí, una vuitantena de persones —majoritàriament membres del Centre Excursionista de Castelló i de la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus— es van trobar a Fredes (Baix Maestrat) per iniciar la jornada.
Canvi de recorregut per seguretat
Seguint les recomanacions dels Agents Rurals a causa de les intenses ràfegues de vent, l’organització va modificar el programa previst. Finalment, es va optar per no pujar fins al cim del Tossal del Rei i el grup es va dirigir fins al Mas d’En Rich, en un recorregut alternatiu que va permetre mantenir l’acte amb garanties de seguretat.
La jornada va continuar amb el retorn cap a Fredes, on es van celebrar els parlaments a la plaça Major del poble. En el marc de l’acte, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va fer entrega d’obsequis als organitzadors Manel Cabanillas, Manel Bellido i Vicent Pitarch en reconeixement a la seva tasca.
L’acte es va cloure amb el cant d’Els Segadors, en una jornada que va combinar excursionisme i reivindicació lingüística.
Per part de la FEEC hi van assistir Francesc Francès, cap de l’Àrea d’Entitats; Josep M. Silvestre, col·laborador de l’Àrea de Seguretat, i Joan Mitjavila, veguer de la V Vegueria.