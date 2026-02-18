Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Protesta contra lús de bases militars per a la formació d'Agents Rurals

Protesta contra lús de bases militars per a la formació d'Agents Rurals

Dues hores després del tall de la carretera davant la caserna de Sant Climent Sescebes, el diputat de la CUP Dani Cornellà ha anunciat que el curs d’Agents Rurals deixarà la base militar i es traslladarà a Girona, una decisió que ha atribuït a la pressió exercida per la mobilització. L’acció s’ha desenvolupat amb presència dels Mossos d’Esquadra.

18/02/2026 Política
Diverses veus del moviment independentista han denunciat l’ús de la base militar de Sant Climent Sescebes per a la formació del cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. La crítica s’ha fet visible a través de xarxes socials i d’una acció de protesta convocada sota el lema “Tallem l’accés al campament militar”.

El diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha expressat “tota la solidaritat amb els agents rurals”, però ha rebutjat “la utilització de bases militars per part del cos d’Agents Rurals de la Generalitat”. En el mateix missatge, ha vinculat la decisió amb el que qualifica de “militarització” i “espanyolització”, i ha reclamat que es retornin els terrenys de Sant Climent Sescebes.

La convocatòria feia una crida a concentrar-se davant l’accés al campament militar, a la carretera GI-612, amb l’objectiu de denunciar que la formació dels nous agents es dugui a terme en instal·lacions de l’exèrcit espanyol.

Posteriorment, Cornellà ha celebrat a les xarxes que “finalment s’aconsegueix que es canviï el curs dels agents rurals de la base militar a la ciutat de Girona”, tot agraint la implicació de l’Ajuntament de Girona. 

El debat sobre l’ús d’instal·lacions militars per a activitats de cossos civils no és nou a les comarques gironines, especialment en relació amb el campament de Sant Climent Sescebes, que històricament ha estat objecte de controvèrsia política i mobilització social.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."
  2. Hi som: organitzar-nos i alçar-nos
  3. Rafa Burgos trenca el silenci: la primera investigació crítica sobre la Caixa arriba a les llibreries
  4. 200 professors darreu del món reclamen la llibertat de Pablo Hasél
  5. Poble Lliure denuncia el silenci còmplice davant els casos de transfuguisme vinculats a Aliança Catalana
  6. El vídeo dAmb el cor del Correllengua Agermanat supera les 15.000 visualitzacions en menys duna setmana
  7. Concentració davant Via Laietana 43 per reclamar memòria i reparació
  8. StopAgroparc denuncia una ofensiva judicial dAmetller Origen contra lecologisme combatiu del Penedès
  9. Llengua Morta debuta amb un single que reivindica llengua, País i futur
  10. "Memòria i compromís: encara hi ha combat" al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid