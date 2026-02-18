El diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha expressat “tota la solidaritat amb els agents rurals”, però ha rebutjat “la utilització de bases militars per part del cos d’Agents Rurals de la Generalitat”. En el mateix missatge, ha vinculat la decisió amb el que qualifica de “militarització” i “espanyolització”, i ha reclamat que es retornin els terrenys de Sant Climent Sescebes.
La convocatòria feia una crida a concentrar-se davant l’accés al campament militar, a la carretera GI-612, amb l’objectiu de denunciar que la formació dels nous agents es dugui a terme en instal·lacions de l’exèrcit espanyol.
Posteriorment, Cornellà ha celebrat a les xarxes que “finalment s’aconsegueix que es canviï el curs dels agents rurals de la base militar a la ciutat de Girona”, tot agraint la implicació de l’Ajuntament de Girona.
El debat sobre l’ús d’instal·lacions militars per a activitats de cossos civils no és nou a les comarques gironines, especialment en relació amb el campament de Sant Climent Sescebes, que històricament ha estat objecte de controvèrsia política i mobilització social.