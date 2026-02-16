Llibertat.cat
La CUP Blanes arrenca nou compromisos socials i d'habitatge al govern municipal

L’acord s’ha tancat en el marc de la negociació dels pressupostos i inclou mesures en habitatge, transició energètica i participació ciutadana

16/02/2026 Política

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Blanes ha aconseguit el compromís per escrit del govern municipal per tirar endavant nou propostes impulsades per la formació en el marc de la negociació dels pressupostos d’enguany.

Entre els acords destacats hi ha mesures en matèria d’habitatge, considerat un àmbit prioritari pels cupaires. En concret, s’incrementarà la partida destinada a la compra d’habitatge públic, que passarà de 195.000 a 300.000 euros, i s’impulsarà una diagnosi del parc d’habitatge del municipi per conèixer-ne l’estat i les necessitats.

L’acord també preveu destinar recursos a la posada en marxa d’uns pressupostos participatius, amb la voluntat d’avançar cap a una gestió més democràtica dels diners públics. En l’àmbit ecosocial, el govern s’ha compromès a iniciar una prova pilot d’horts urbans municipals amb gestió veïnal, estudiar la creació d’Oficines de Transició Energètica, millorar l’eficiència energètica dels equipaments públics i invertir en dipòsits pluvials per al reaprofitament de l’aigua.

Altres mesures incloses en el pacte són la creació de la Biblioteca de les Coses, el desenvolupament definitiu de l’Hotel d’Entitats i una partida per retolar les entrades i sortides del municipi amb el lema “Blanes lliure de violències masclistes”, reafirmant el posicionament del consistori contra les violències de gènere.

El regidor de la CUP a l’Ajuntament de Blanes, Carles Estríngana, ha assegurat que l’acord demostra que “quan hi ha pressió política i propostes clares, es poden aconseguir avenços reals per transformar Blanes”. Tot i valorar positivament la predisposició del govern, la formació ha advertit que farà un seguiment crític del compliment íntegre dels compromisos adquirits.

