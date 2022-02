Flama de Llengua

La 53a renovació de la Flama de la Llengua arriba a Montserrat

La 53a renovació de la Flama de la Llengua arriba a Montserrat. L’escriptor i crític literari, Josep Isern, ha estat l’encarregat del parlament central d’aquesta edició. Isern ha fet un discurs on ha reivindicat el compromís amb la llengua catalana per a poder girar la situació actual que pateix aquesta “Renovar la Flama de la Llengua: Un compromís més necessari que mai”.

Des d'aquest diumenge, l’atri de la basílica acull la Flama de la Llengua un cop renovada el passat 30 de gener a Prada de Conflent on la flama es va tornar a encendre’s a la tomba de Pompeu Fabra, d'encà fa 53 anys. Enguany el Club Excursionista de Gràcia ha estat l'encarregada d'organitzar-ho coincidint amb centenari de la seva fundació com a centre excursionista.

L'acte ha anat precidit de la Missa Conventual i del Cant del Virolai. Després de l'encesa, la Sala de la Façana del Monestir ha acollit un acte on l’escriptor i crític literari, Josep Isern, ha estat l’encarregat del parlament central d’aquesta edició. Isern ha fet un discurs on ha reivindicat el compromís amb la llengua catalana per a poder girar la situació actual que pateix aquesta “Renovar la Flama de la Llengua: Un compromís més necessari que mai”.

Durant l'acte, l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró ha pres el testimoni per organitzar la renovació de la Flama l'any vinent.

Aquesta ha estat l'última de les tres cites de la Renovació de la Flama de la Llengua d’enguany. La primera va tenir lloc el passat 30 de gener a Prada de Conflent, on la flama de la llengua va tornar a encendre’s a la tomba de Pompeu Fabra, com ja és habitual. La segona va ser el passat diumenge 13 de febrer i en la qual la flama va ser portada fins al cim del Tossal del Rei, on conflueixen Catalunya, València i Aragó, com a símbol de la unitat de la nostra llengua.

Una àmplia representació de la Junta Directiva de la FEEC, encapçalada pel mateix president, Jordi Merino, ha tornat a acompanyar la Flama de la Llengua fins al Monestir de Montserrat.

Història de la renovació de la Flama

Va ser el 1968 quan, amb motiu del centenari del naixement de Pompeu Fabra, davant la seva tomba, la seva filla Carola va encendre per primera vegada la Flama. Aquesta es va portar per camins de muntanya durant una setmana fins al monestir de Montserrat, on s’encengué la llàntia votiva que va quedar instal·lada a l’atri de l’església. A la llàntia s’hi pot llegir aquesta llegenda: “Flama de la llengua catalana. Encesa per la fe, portada per l’esforç i mantinguda per la voluntat d’un poble”.

L’any següent, amb motiu del primer aniversari d’aquell acte, es va acordar que cada any una entitat excursionista organitzaria la Renovació de la Flama el diumenge més pròxim a la data de naixement de Fabra, el 20 de febrer. Així, la primera renovació de la Flama va tenir lloc el 1970, i fins als nostres dies.