"Memòria i compromís: encara hi ha combat" al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona

L’acte organitzat per la CUP reivindica el fil roig del combat independentista i apel·la a preservar-ne la continuïtat en el camí cap a la terra lliure.

15/02/2026 Política

Amb motiu del 26 de gener, Dia del Combatent Català, s’ha convocat un acte sota el lema “Més memòria històrica” el pròxim dijous 19 de febrer a les 19 h al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona.

La convocatòria vol esdevenir un exercici de memòria col·lectiva al voltant de la trajectòria del moviment independentista i revolucionari català, recordant “desenes i centenars de patriotes, lluitadors i combatents” que han precedit les generacions actuals. L’organització reivindica el llegat polític i humà d’aquells qui van defensar uns Països Catalans lliures i apel·la a mantenir viva la memòria com a eina de continuïtat històrica.

L’acte combinarà intervencions polítiques i expressió cultural. Hi haurà actuacions musicals de Marcel Casellas, Carles Escrig i Laura del Pino, així com un recital de poesia a càrrec d’Aina Torres. També hi intervindran Carles Benítez i els portaveus de l’organització, Su Moreno i Non Casadevall.

La convocatòria s’acompanya d’uns versos que resumeixen l’esperit de la jornada:

“Crit perquè el cel
sigui més just,
vull cridar:
més memòria històrica per a tots els lluitadors.”
— Al-Mayurqa

Amb aquesta iniciativa, els organitzadors volen reforçar la dimensió política i emocional de la memòria històrica dins l’independentisme contemporani.

