La Bressola

Milers de persones es manifesten a Perpinyà en suport de les escoles La Bressola

La marxa ha començat a la plaça de Catalunya "encapçalada per la pancarta Bressola viva, llengua viva: suport institucional ja!" amb la venda de samarretes i bosses amb la imatge de la Bressola i amb el lema del matí: " Avui i demà, escola en català". Paraules corejades durant tota la mobilització per part d'infants, educats a les escoles catalanes

Alumnes, pares, professors, personalitats públiques, associacions del nord i sud de l'Albera han sortit als carrers del centre de Perpinyà aquest dissabteen suport a la Bressola, l'associació d'escoles nord-catalanes. Precisament, a principis d'any, el president de l'associació, Guillem Nivet, va alertar d'" un moment molt difícil " econòmicament que vivia la Bressola, demanant ajuts de 200.000 € a cada una de les institucions nord-catalnes. Tot i les subvencions excepcionals alliberades per aquestes (80.000 euros de la Regió i 30.000 euros del Departament), havia arribat el moment de mobilitzar-se amb l'esperança de recaptar més fons i conscienciar sobre la situació. També ha apuntat que els més de 250.000 euros aconseguits fins ara donen cert oxigen, però que segueixen en situació “d’urgència”

La concentració ha començat a la plaça de Catalunya amb la venda de samarretes i bosses amb la imatge de la Bressola i amb el lema del matí: " Avui i demà, escola en català". Paraules corejades durant tota la mobilització per part d'infants, educats a les escoles catalanes, que han acudit nombrosos a donar suport als seus establiments. I que ho van entendre bé des de la seva joventut. " Estem aquí per poder continuar anant a la Bressola ", expliquen Fleur, Timéo, Rémi i Victoria, alumnes de l'escola situada a Le Vernet. " És la millor escola, ens encanta parlar català i fem un munt d'activitats ", s'entusiasmen, aixecant els rètols que feien a casa.

"L'escola no té més diners, així que estem aquí per donar-hi suport perquè aquesta escola és molt bona ", declaren els alumnes de primària amb el seu cartell fet a classe. Fins i tot antics alumnes de la Bressola van participar en la processó per " afavorir l'establiment de la (seva) joventut ". " És important, hi vam estar fins a secundària. S'ha de continuar, per les escoles però també per la llengua catalana ", confien els antics alumness

"Tenim por de perdre la nostra escola"

Suport inquebrantable a la llengua i a la cultura catalana, ja que la marxa de suport va tenir lloc al so dels tambors i gralles dels Castellers del Riberal i dels Pallagos del Conflent, que van construir castells (torres humanes) davant la prefectura del P.-O. i l'ajuntament de Perpinyà per " donar suport a la seva sol·licitud de suport econòmic ". " Tenim molta por de perdre l'escola. Sobretot sense l'ajuda de l'Ajuntament de Perpinyà, sentim que no ens recolzen ", es preocupa manifesten les professores i mestres de La Bressola, que també tenen fills a l'escola. Els pares demanen augmentin les ajudes econòmiques, ja que continuen sent la solució prioritària per salvar La Bressola, i perquè "continuï existint ".

La protesta ha rebut el suport de partits polítics del sud de l'Albera, com Junts, ERC, la CUP o els comuns i entitats com l’ANC i Òmnium Cultural. Per la seva banda el president del FC Barcelona, Joan Laporta. En un vídeo penjat a les xarxes socials a en suport de La Bressola "al nostre reconeixement a la xarxa d'escoles La Bressola en la tasca continuada de difusió de l'educació i la cultura catalanes a la Catalunya Nord"

