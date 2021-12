Català a l'escola

Victòria de la Bressola

L’Associació La Bressola ha informat que el Tribunal Administratiu de Montpeller ha suspès la preempció exercida per l’Ajuntament de Perpinyà sobre el Monestir de Santa Clara del barri del Vernet. En la sentència emesa aquest dimarts 14 de desembre, el jutge ordena que:

-La preempció exercida pel municipi de Perpinyà el 28 de setembre queda suspesa.

-El municipi ha de pagar a La Bressola la suma de 2.000 euros en aplicació de l’article L. 761-1 del codi de justícia administratiu.

-Les conclusions presentades per la comuna de Perpinyà sobre la base de l’article L. 761-1 del codi de justícia administratiu són rebutjades.

La Bressola mostra la seva satisfacció després de la sentència del Tribunal Administratiu de Montpeller i demana a l’Ajuntament, que vista la resolució d’aquest recurs d’urgència, faci un pas enrere i permeti el desenvolupament del projecte de col·legi-liceu a Perpinyà.

Després de l’èxit de la mobilització del 23 d’octubre, aquesta sentència facilita la realització del projecte de col·legi-liceu al Monestir de Santa Clara del barri del Vernet. Tot i això, l’Associació continua treballant en una solució provisional per a la reentrada 2022 a l’espera de l’obertura del nou centre de secundària al Monestir.

Així, l’Associació la Bressola és més a prop d’obrir el primer col·legi-liceu amb un sistema immersiu en català. La Bressola tenia signada la compra del monestir de Santa Clara, al barri del Vernet de Perpinyà, per a fer-hi el col·legi-liceu, però en l’últim moment i sense haver avisat, l’ajuntament governat per Louis Aliot va fer valer el dret de preempció, que és el dret de tanteig quan s’obre un període per a l’adquisició d’un edifici amb valor patrimonial i històric, per a comprar-lo ells. La Bressola va interposar una denúncia al Tribunal administratiu de Montpeller, que ha decidit de suspendre la compra de l’ajuntament.