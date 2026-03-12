Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura

Mallorca cantarà La Balanguera de manera simultània el 29 de maig en una gran convocatòria popular

Any Joan Alcover
Mallorca cantarà La Balanguera de manera simultània el 29 de maig en una gran convocatòria popular

El pròxim divendres 29 de maig, a les 20 h, places i carrers dels pobles i ciutats de Mallorca ressonaran amb La Balanguera, himne de l’illa, en una gran cantada col·lectiva impulsada per l’Obra Cultural Balear (OCB).

12/03/2026 Cultura

La iniciativa s’emmarca dins la celebració de l’Any Joan Alcover, que commemora el centenari de la mort del poeta mallorquí i també els cent anys de l’estrena musicada del poema La Balanguera per part del compositor Amadeu Vives. Aquesta versió musical es va interpretar per primera vegada el 29 de maig de 1926 al Palau de la Música Catalana.

La convocatòria, promoguda per l’OCB, compta amb el suport de l’Institut d'Estudis Baleàrics i del Consell de Mallorca, i s’espera que s’hi adhereixin els 53 ajuntaments de Mallorca, així com nombroses entitats, associacions i col·lectius locals.

L’entitat vol que aquesta efemèride traspassi l’àmbit institucional i esdevingui una celebració popular i participativa arreu del territori. Per aquest motiu ha fet una crida a la ciutadania, i especialment a corals, bandes de música i formacions musicals, perquè se sumin a la iniciativa i omplin les places de l’illa per cantar simultàniament l’himne mallorquí.

Segons l’OCB, l’objectiu és que aquesta cantada es converteixi en un clam col·lectiu i multitudinari de defensa i reafirmació de la identitat i la personalitat del poble mallorquí, així com un acte de reforç del sentiment de mallorquinitat. Cal recordar que l’any 1996 el Consell de Mallorca va declarar La Balanguera himne oficial de l’illa.

La convocatòria forma part del programa d’actes de l’Any Joan Alcover, iniciat recentment amb la restitució d’una placa commemorativa al Gran Hotel de Palma, espai on Joan Alcover va recitar públicament el poema per primera vegada l’any 1903.

Per facilitar la participació, l’OCB ha habilitat una pàgina web específica amb tota la informació sobre la cantada, la història de La Balanguera, un mapa amb les convocatòries municipi per municipi i diversos recursos relacionats amb la celebració.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Dones dels Països Catalans convoquen una trobada a València per commemorar el 8 de Març
  2. Tenim història, tenim futur (a propòsit de la imminent publicació del llibre sobre el PSAN-PROVISIONAL)
  3. Reclamen al batlle de Sant Martí Vell 300 euros d'un multa per una protesta antimonàrquica
  4. La Intersindical acusa CCOO i UGT de traïció i crida a desbordar-los amb una vaga massiva a leducació
  5. El SEPC convoca vaga estudiantil el 20 de març en suport a les reivindicacions docents
  6. Policies? Parlem-ne
  7. La CUP de Blanes aposta pel tren-tram amb Lloret i rebutja reactivar el projecte de la C-32
  8. Presentació dels llibres de Joan Rocamora, fundador de Llibertat, a Mataró
  9. Junts i la CUP acorden un govern de coalició a Tàrrega i presentaran una moció de censura
  10. Convocada una manifestació entre Gavà i Castelldefels per aturar el Pla de Ponent
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid