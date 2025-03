LLUITA INSTITUCIONAL

Quinze municipis gironins s’impliquen en l’ajuda a La Bressola, a proposta de la CUP

La territorial de CUP Comarques Gironines, que també ha fet un donatiu propi, ha promogut ajuts puntuals i la inclusió a l’associació d’amics del projecte

A principis d’any, la xarxa d’escoles associatives en català La Bressola de la Catalunya Nord va fer una crit d’alerta sobre la seva situació financera. Tot i tractar-se d’un projecte d’èxit en resultats i en demanda (que no para de créixer en famílies i poblacions interessades en obrir-ne centres), el projecte educatiu s’ha vist econòmicament ofegat per la rebaixa progressiva del suport econòmic de les administracions territorials i per una forta retallada del govern d’extrema de Perpinyà.



Per això, l’entitat va fer una crida a la solidaritat i, el passat dissabte, va tenir lloc una important manifestació a Perpinyà per reclamar el suport necessari de les institucions. Des de la manifestació, el secretari general i portaveu de la CUP, Non Casadevall, va denunciar “la clara discriminació de l’Estat francès cap al model educatiu, la llengua i el país”. “Cal revertir aquesta situació, que genera una forta incertesa a alumnat, famílies i professionals”, va afegir. A la convocatòria també hi van assistir càrrecs diversos de la formació, com el diputat Dani Cornellà i alcaldes i alcaldesses gironins.



La formació destaca que a partir de la seva iniciativa a través de mocions, una quinzena de plens municipals (tals com els d’Olot, Banyoles, Blanes, Ripoll o Palamós) han aprovat ajuts puntuals per al projecte i l’adhesió a l’associació d’amics de La Bressola, amb la qual s’estableix una quota d’ajut anual. Igualment, la reivindicació s’ha dut a consells comarcals o a la Diputació. Per altra banda, a partir de les aportacions de les assembles locals i iniciatives com una calçotada solidària a Celrà, la territorial de la formació ha fet un donatiu propi al projecte educatiu.