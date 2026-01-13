La Bressola, Cavall Fort, Tradicionàrius, Easy Catalan, Cat Lletres i La Sotana, finalistes dels Premis Martí Gasull i Roig 2026

La tretzena edició dels Premis Martí Gasull i Roig ja ha fet públics els seus finalistes. Enguany, per primera vegada, els guardons amplien el nombre de candidatures i passen de tres a sis, amb finalistes tant per al Premi Martí Gasull i Roig com per al Premi a la Innovació. Els guanyadors es decidiran per votació popular i es donaran a conèixer en la gala del dilluns 23 de febrer a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
En la categoria principal, el Premi Martí Gasull i Roig —dotat amb 3.000 euros—, els finalistes són la xarxa d’escoles nord-catalanes La Bressola, la històrica revista infantil Cavall Fort i el Centre Artesà Tradicionàrius, referent en la promoció de la música i la cultura popular catalana.
Pel que fa al Premi a la Innovació —dotat amb 2.000 euros—, els projectes finalistes són el canal d’aprenentatge lingüístic Easy Catalan, el creador de contingut musical Cat Lletres i el programa radiofònic esportiu La Sotana.
Les votacions populars estaran obertes del 12 de gener al 6 de febrer a través del web oficial dels premis. Les propostes guanyadores s’anunciaran durant l’acte de lliurament del 23 de febrer, que per primer cop tindrà lloc a la sala Paral·lel 62.
Els Premis Martí Gasull i Roig, organitzats anualment per Plataforma per la Llengua, reconeixen persones i entitats que han destacat en la defensa i la promoció del català arreu dels Països Catalans. En edicions anteriors, han estat distingits projectes com VilaWeb, Ràdio Arrels, la revista Sàpiens, Escola Valenciana o l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, entre d’altres.
A més dels dos premis sotmesos a votació popular, la gala també inclourà el Premi Especial del Jurat, de caràcter honorífic, que reconeix una trajectòria destacada en la defensa de la llengua catalana. El nom de la persona guardonada es farà públic al llarg de les properes setmanes.
Amb aquesta nova edició, els Premis Martí Gasull i Roig consoliden el seu paper com a aparador de la vitalitat, la diversitat i la capacitat d’innovació dels projectes que treballen, des de múltiples àmbits, per mantenir viva la llengua catalana.