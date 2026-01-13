Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

La Bressola, Cavall Fort, Tradicionàrius, Easy Catalan, Cat Lletres i La Sotana, finalistes dels Premis Martí Gasull i Roig 2026

Premis Martí Gasull i Roig 2026
La Bressola, Cavall Fort, Tradicionàrius, Easy Catalan, Cat Lletres i La Sotana, finalistes dels Premis Martí Gasull i Roig 2026

Des del 12 de gener fins al 6 de febrer, vota qui vols que guanyi els Premis Martí Gasull i Roig!

13/01/2026 Llengua
Premis Martí Gasull i Roig 2026 Premis Martí Gasull i Roig 2026

La tretzena edició dels Premis Martí Gasull i Roig ja ha fet públics els seus finalistes. Enguany, per primera vegada, els guardons amplien el nombre de candidatures i passen de tres a sis, amb finalistes tant per al Premi Martí Gasull i Roig com per al Premi a la Innovació. Els guanyadors es decidiran per votació popular i es donaran a conèixer en la gala del dilluns 23 de febrer a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

En la categoria principal, el Premi Martí Gasull i Roig —dotat amb 3.000 euros—, els finalistes són la xarxa d’escoles nord-catalanes La Bressola, la històrica revista infantil Cavall Fort i el Centre Artesà Tradicionàrius, referent en la promoció de la música i la cultura popular catalana.

Pel que fa al Premi a la Innovació —dotat amb 2.000 euros—, els projectes finalistes són el canal d’aprenentatge lingüístic Easy Catalan, el creador de contingut musical Cat Lletres i el programa radiofònic esportiu La Sotana.

Les votacions populars estaran obertes del 12 de gener al 6 de febrer a través del web oficial dels premis. Les propostes guanyadores s’anunciaran durant l’acte de lliurament del 23 de febrer, que per primer cop tindrà lloc a la sala Paral·lel 62.

Els Premis Martí Gasull i Roig, organitzats anualment per Plataforma per la Llengua, reconeixen persones i entitats que han destacat en la defensa i la promoció del català arreu dels Països Catalans. En edicions anteriors, han estat distingits projectes com VilaWeb, Ràdio Arrels, la revista Sàpiens, Escola Valenciana o l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, entre d’altres.

A més dels dos premis sotmesos a votació popular, la gala també inclourà el Premi Especial del Jurat, de caràcter honorífic, que reconeix una trajectòria destacada en la defensa de la llengua catalana. El nom de la persona guardonada es farà públic al llarg de les properes setmanes.

Amb aquesta nova edició, els Premis Martí Gasull i Roig consoliden el seu paper com a aparador de la vitalitat, la diversitat i la capacitat d’innovació dels projectes que treballen, des de múltiples àmbits, per mantenir viva la llengua catalana.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La clandestinitat ignorada: Rafael Renyé, àlies Aleix Renyé
  2. Judici contra un llogater per convertir casa seva en un coliving
  3. La pagesia torna a tallar carreteres arreu de Catalunya contra les polítiques que ofeguen el camp
  4. El Correllengua Agermanat posa en marxa una web per difondre la iniciativa arreu dels Països Catalans
  5. Delcy Rodríguez jura la presidència de Veneçuela pel país per Chávez, per Bolívar i pel seu pare assassinat
  6. Quan la lletra petita amaga la renúncia a la sobirania
  7. Els Pastorets de lEstany
  8. Els pagesos mantenen els talls viaris i reclamen garanties polítiques
  9. Barcelona no pot respirar: continuen les mobilitzacions veïnals contra lexcés de trànsit
  10. Veneçuela i el rostre nu de limperialisme
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid