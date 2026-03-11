USTEC·STEs - (IAC) obre una consulta al professorat i crida a mantenir les vagues del 16 al 20 de març

El sindicat USTEC·STEs (IAC) ha anunciat l’obertura d’una consulta telemàtica al conjunt del professorat després de denunciar que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha intentat tancar un acord laboral “per la porta del darrere” amb els sindicats CCOO i UGT.
Segons el sindicat, l’acord s’hauria negociat en paral·lel i sense el suport majoritari de la mesa sectorial ni del conjunt del col·lectiu docent, amb l’objectiu de desactivar el conflicte obert a l’educació pública i frenar les vagues convocades entre el 16 i el 20 de març.
USTEC·STEs considera que la signatura d’aquest acord significaria ignorar la mobilització del personal educatiu, que en els darrers mesos s’ha expressat a través d’assemblees, mobilitzacions i la vaga de l’11 de febrer, així com amb 50.000 signatures de suport al manifest “Dignifiquem la Professió”.
Tot i haver participat en les negociacions fins al final, el sindicat assegura que els avenços aconseguits són insuficients en qüestions clau. En matèria salarial, denuncien que la proposta d’augment d’un 7,5% en quatre anys queda molt per sota de la pèrdua de poder adquisitiu acumulada pel professorat, que situen entre el 20% i el 25%, i critiquen que tampoc es reconegui el deute dels sexennis.
També consideren insuficients els compromisos sobre reducció de ràtios, educació inclusiva, estabilització de plantilles i oferta d’ocupació pública, ja que moltes mesures quedarien condicionades a desplegaments futurs o no tindrien impacte immediat als centres.
Davant aquesta situació, USTEC·STEs ha decidit sotmetre qualsevol possible acord a la decisió del professorat mitjançant una consulta telemàtica. El sindicat defensa que qualsevol pacte sobre condicions laborals ha de passar per la veu dels centres i del conjunt del col·lectiu docent.
Al mateix temps, fa una crida a convocar assemblees als centres educatius i als territoris per debatre el contingut de l’acord i organitzar la resposta col·lectiva, amb l’objectiu de reforçar la participació en les vagues previstes del 16 al 20 de març.
Segons el sindicat, aquestes mobilitzacions han de servir per forçar un acord millor que respongui a les reivindicacions del professorat i dignifiqui la professió docent.