La quinzena edició de lAcampallengua se celebrarà a Manacor

La quinzena edició de lAcampallengua se celebrarà a Manacor

Els Joves de Mallorca per la Llengua ho han anunciat en una roda de premsa conjunta amb l’Ajuntament

19/12/2025 Llengua
Joves de Mallorca per la Llengua ha anunciat aquest divendres 19 de desembre que la quinzena edició de l’Acampallengua se celebrarà a Manacor, els propers 11 i 12 d'abril al Parc de Na Molla. L’anunci s’ha fet públic en una roda de premsa conjunta amb l’Ajuntament de Manacor, que ha posat de manifest la complicitat institucional amb un esdeveniment ja plenament consolidat dins el calendari cultural i reivindicatiu de Mallorca.

L’Acampallengua, un esdeveniment cent per cent en català, multitudinari i reivindicatiu, tornarà a convertir-se en un gran punt de trobada del jovent compromès amb la llengua i la cultura pròpies. Al llarg del cap de setmana, l’esdeveniment combinarà activitats culturals, lúdiques i reivindicatives amb concerts i espais de socialització en català. La coordinadora de Joves, Maria Maians, defineix així l’Acampallengua: “més que un festival, més que una acampada i molt més que un concert: el lloc on viure la Mallorca que desitjam.”

Maians, celebra especialment que enguany l’Acampallengua torni a Manacor: “ens fa molt contents poder celebrar l’Acampallengua en un municipi tan ple de vida, que viu intensament la cultura i que té un compromís amb la llengua.” També ha ressaltat que a Manacor “existeix un teixit associatiu molt viu, amb el qual l’Acampallengua vol sumar esforços i construir conjuntament espais de cultura i reivindicació.”

La primera edició de l’Acampallengua va ser el 1997 a Inca. Es va celebrar de forma ininterrompuda, alternant-se amb el Correllengua, fins el 2012, l’any en què es va dur a terme a Manacor. El 2023 es va recuperar amb l’edició de sa Pobla, la qual acollí a més de 6.000 assistents i tengué com a cap de cartell Antònia Font. L’any passat el festival va ser a Felanitx, amb una edició de confirmació, amb més de 30 activitats i un concert multitudinari al Parc Municipal de sa Torre, un dels espais de concert amb més capacitat de Mallorca.

En aquest sentit, el batle de Manacor, Miquel Oliver ha assegurat “que l’Acampallengua torni a Manacor no és casualitat: és una manera de dir que aquí hi continuam essent, que continuam defensant la cultura, la llengua catalana i la capacitat col·lectiva d’imaginar un país millor. Manacor tornarà a ser, durant aquell cap de setmana d’abril, un punt de trobada del jovent mallorquí que estima i defensa la llengua”. Per la seva banda, la delegada de Joventut de l’Ajuntament de Manacor, Carme Gomila ha avançat que «serà un cap de setmana ple d’activitats diverses al voltant d’aquest acte, amb la implicació d’organismes com l’Escola Municipal de Mallorquí i del teixit associatiu de Manacor, que és especialment viu i potent. Hi haurà propostes a l’espai públic, al carrer, i durant tot el cap de setmana serà el poble qui cobrarà vida, en un ambient d’efervescència i participació col·lectiva.»

Amb aquesta nova edició, els Joves de Mallorca per la Llengua refermen la voluntat de continuar ampliant espais d’oci i reivindicació plenament en català, tot fent de l’Acampallengua un referent de país i una expressió viva del compromís del jovent amb el futur de la llengua i la cultura de Mallorca.

