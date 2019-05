Medi ambient

Cel Net impulsa una campanya per visibilitzar el compromís dels grups polítics municipals amb la qualitat de l’aire i la salut del territori

La Plataforma Cel Net ha engegat la campanya “Respon a la Sandra”, amb l’objectiu de visibilitzar el compromís amb la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona per part dels diferents grups municipals de les poblacions veïnes al complex petroquímic.

La campanya es basa en un vídeo on la Sandra, una nena de 8 anys, pregunta als grups polítics si es comprometen a cuidar de la qualitat de l'aire, la salut del territori i les persones. La nostra protagonista demana contesta, per això, des de Cel Net, s’anima als grups municipals a fer públiques les seves respostes via xarxes socials o enviant un correu. La plataforma les farà públiques per visibilitzar el posicionament respecte la problemàtica medioambiental específica que pateix el nostre territori.

Per tal de facilitar fer la realització d’aquest compromís, des de la plataforma es posa a la disposició dels grups un punts que poden ser inclosos en els programes electorals:

Els grups municipals treballaran per obtenir dades reals de la qualitat de l’aire així com per reduir l’impacte de la contaminació del complex petroquímic al nostre municipi.

Per fer-ho, es comprometen a:

exigir a la Generalitat de Catalunya que compleixi amb la seves responsabilitats i treballi per implementar mecanismes de control, regulació i legislació específics per la zona

finançar estudis de qualitat de l’aire independents a les empreses del complex petroquímic utilitzant metodologies adequades per controlar els compostos i les fonts contaminants de la zona

col·laborar amb la Plataforma Cel Net i/o les entitats ecologistes municipals

A la vegada, s’anima a la ciutadania a ser part activa de la campanya demanant respostes als grups municipals de les seves poblacions i a compartir-les via xarxes socials o enviar-les al correu de Cel Net.